'Mini guerra': Trump diz que conflito no Irã está 'sob controle' após ataques

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta pressão para reagir militarmente ao Irã após ataques contra navios americanos no Estreito de Ormuz, mas sinalizou nesta segunda-feira que pretende manter, por ora, a estratégia atual baseada em contenção e negociação.

Durante evento na Casa Branca, segundo o The Wall Street Journal, Trump classificou o conflito como uma “mini guerra” e indicou que a situação segue sob controle. Segundo ele, o episódio representa um “pequeno desvio” que estaria “funcionando muito bem”.

A tensão aumentou após forças iranianas dispararem mísseis de cruzeiro e outros projéteis contra embarcações militares e comerciais dos EUA.

Em resposta, o Comando Central dos Estados Unidos informou que utilizou helicópteros Apache para destruir lanchas iranianas que interferiam no tráfego marítimo.

Apesar da escalada, Trump evitou declarar formalmente que Teerã violou o cessar-fogo em vigor desde abril, sinalizando abertura para seguir com a via diplomática.

Ao mesmo tempo, incentivou países aliados, como a Coreia do Sul, a participarem das operações na região após incidentes envolvendo embarcações comerciais.

Dilema entre resposta militar e acordo nuclear

Nos bastidores, segundo o jornal, autoridades americanas afirmam que Trump tem alternado entre duas estratégias: intensificar a pressão militar sobre o Irã ou evitar uma escalada que leve a um conflito mais amplo no Oriente Médio.

O presidente estaria resistindo a autorizar uma nova rodada de bombardeios, priorizando um acordo que limite o programa nuclear iraniano e encerre o conflito, que já impacta os preços de energia e a economia global.

Ainda assim, aliados políticos pressionam por uma resposta mais dura. O senador Lindsey Graham afirmou que o Irã violou o cessar-fogo e defendeu um ataque “forte, rápido e doloroso”.

Na última semana, Trump aprovou uma operação para auxiliar navios comerciais a transitarem com segurança pelo Estreito de Ormuz, alternativa considerada intermediária entre bloqueio total e guerra aberta. A iniciativa, conhecida como “Projeto Liberdade”, começou sem apoio formal de aliados.