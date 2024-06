Fernando Diniz é demitido do Fluminense

Após derrota para o Flamengo neste domingo, Fernando Diniz foi desligado da liderança do time do Fluminense. A saída do técnico ocorreu nesta segunda-feira, depois de uma reunião com a diretoria do tricolor.

Segundo o site do Globo Esporte, a diretoria do Fluminense estaria insatisfeita com as derrotas registradas na gestão de Fernando Diniz ao longo do Campeonato Brasileiro.

Em seu perfil no X (antigo Twitter), o tricolor confirmou a saída do técnico e agradeceu ao período em que Diniz esteve no comando do time.

Veja a íntegra do comunicado, a seguir:

"O técnico Fernando Diniz deixou o comando do Fluminense FC nesta segunda-feira.

Diniz deixa como legado desta sua passagem não somente alguns dos títulos mais importantes da história de nosso clube, conquistados em 2023 e 2024, mas também o legado de um trabalho muito bem-sucedido em sua primeira etapa de sua atual passagem, ensinamentos importantes sobre sua maneira de entender o futebol e uma visão humanística que no todo trazem enorme contribuição a este esporte.

O Fluminense, em nome de seu presidente, sua diretoria e seus funcionários, agradece a Diniz e deseja muito sucesso em sua carreira, sempre.

O auxiliar-técnico permanente Marcão estará à frente da equipe no jogo desta quinta-feira, contra o Vitória, no Maracanã.

O Fluminense precisa de todo apoio do torcedor. Este é um momento que pede união de todos em torno do objetivo maior de retomarmos o caminho das vitórias".

Relembre a trajetória de Fernando Diniz no Fluminense

Diniz retornou ao clube em 2022, mas viveu seu auge em 2023, quando conquistou o Campeonato Carioca e o título inédito da Conmebol Libertadores. Na mesma temporada, também venceu a Recopa Sul-Americana, totalizando 28 partidas com 10 vitórias, oito empates e 11 derrotas.

Ele encerra sua segunda passagem como o treinador mais longevo do Fluminense no Século XXI. Em 21 de junho, Fernando Diniz atingiu 783 dias no comando, superando Abel Braga, que liderou o clube de junho de 2011 a julho de 2013.

Apesar de alguns momentos de sucesso, ele vinha sendo criticado pelo desempenho ruim no Campeonato Brasileiro, onde o clube ocupa a lanterna, marcando o pior início do time na era dos pontos corridos.

Durante essa passagem pelo Fluminense, Fernando Diniz foi eleito o melhor técnico da América do Sul pelo jornal uruguaio "La Nación" na votação tradicional de "Rei da América", superando nomes como Abel Ferreira (Palmeiras), Lionel Scaloni (seleção da Argentina), Luis Zubeldía (ex-LDU e atualmente no São Paulo) e Marcelo Bielsa (seleção do Uruguai).

No mesmo período, Diniz também comandou a Seleção Brasileira, mas sem o mesmo sucesso: em seis jogos, teve vitórias sobre Bolívia e Peru, empate com a Venezuela e derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina.