F1: onde assistir GP de São Paulo ao vivo; veja horários

Neste domingo, 5, o Grande Prêmio de Fórmula 1 chega à 20ª etapa da temporada com o GP do Brasil e ocorre no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

No último grid, ocorrido no México, o já campeão Max Verstappen venceu a etapa, seguido pelo seu companheiro de equipe Sergio Perez e o inglês Lewis Hamilton. O holandês chegou a 491 pontos e seu 95º pódio na história.

O autódromo de Interlagos possui 4 km onde os pilotos correrão em 71 voltas. O canadense Jacques Villeneuve, em 1997, fez a volta mais rápida do circuito, completando com o tempo de 1:18.397.

Onde assistir e horários do GP de São Paulo de F1 2023 ao vivo

O Grande Prêmio do Brasil de fórmula 1 começa às 14h e será transmitido pela Band, Bandsports e F1 TV

Como assistir GP de São Paulo de F1 2023 online?

A Fórmula 1 será transmitida pela F1 TV, plataforma de streaming exclusiva da Fórmula 1. A assinatura custa US$ 5,19 dólares por mês ou US$ 39,99 por ano pela cobertura ao vivo.

Quais e quando serão as próximas corridas da Fórmula 1