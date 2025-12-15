Manchester United x Bournemouth: onde assistir e horário pela Premier League

Repórter
Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 14h57.
Manchester United e Bournemouth se enfrentam nesta segunda-feira, 15 de dezembro, às 17h (horário de Brasília), no estádio Old Trafford, em Manchester. O confronto é válido pela 16ª rodada da Premier League e terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+.
O United chega em boa fase, com duas vitórias e um empate nos últimos três jogos. A equipe comandada pelo técnico português Ruben Amorim ocupa a 6ª colocação, com 25 pontos – um a menos que o Crystal Palace, que fecha o G4 do campeonato.
Já o Bournemouth busca se afastar da zona de rebaixamento. Atualmente com 20 pontos, o time do técnico Andoni Iraola é o 13º colocado, sete pontos acima do West Ham, que abre o Z-3.
Você pode assistir à partida online pelo Disney+.
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)