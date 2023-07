Estados Unidos x Vietnã: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo Feminina

Estados Unidos e Vietnã se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 22h, no Eden Park, na Austrália. A partida é válida pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina.

Maior campeã da competição, os Estados Unidos chegam como favoritas a competição. A equipe conta com as estrelas Alex Morgan e Megan Rapinoe, remanescentes do título em 2019.

Já o Vietnã, equipe sem muita tradição na modalidade, busca parar o poderoso ataque americano.

Onde assistir ao vivo o jogo Estados Unidos x Vietnã pela Copa do Mundo Feminina?

O jogo desta sexta-feira, às 22h entre Estados Unidos e Vietnã terá transmissão exclusiva na SporTV e Cazé TV.

Como assistir o jogo dos Estados Unidos x Vietnã online?

A partida será transmitida pelo Youtube no canal Cazé TV

Quais são os próximos jogos dos Estados Unidos?

26/07 – 22h – Estados Unidos x Holanda

01/08 – 4h – Portugal x Estados Unidos

