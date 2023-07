Espanha x Costa Rica: onde assistir ao vivo o jogo da Copa do Mundo Feminina

Espanha e Costa Rica se enfrentam nesta sexta-feira, 21, às 07h, no estádio Wellington Regional, na Nova Zelândia. A partida é válida pela primeira rodada da Copa do Mundo Feminina.

Entrando como uma das favoritas ao titulo, a Espanha conta com uma equipe forte para a competição. O país vive um momento muito positivo na base, com a recém conquista da Copa do Mundo sub-20.

O plantel espanhol tem aquela que é considerada a melhor jogadora em atividade no momento, Alexia Putellas. A meia-atacante do Barcelona (Espanha) conquistou as duas últimas edições do prêmio de melhor do mundo, tanto da Bola de Ouro da Revista France Football como do prêmio The Best da Fifa.

Onde assistir ao vivo o jogo Espanha x Costa Rica pela Copa do Mundo Feminina?

O jogo desta sexta-feira, às 07h entre Espanha e Costa Rica terá transmissão exclusiva na SporTV e CazéTV (Youtube).

Como assistir o jogo dos Espanha x Costa Rica online?

A partida será transmitida pelo Youtube no canal Cazé TV

Quais são os próximos jogos dos Espanha?

26/07 – 4h30 – Espanha x Zâmbia

31/07 – 4h – Japão x Espanha

