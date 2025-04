Autor de Pai Rico, Pai Pobre explica por que a prata pode ser mais valiosa que o ouro e o bitcoin

Robert Kiyosaki, nome por trás do best-seller de finanças pessoais Pai Rico, Pai Pobre, afirmou que atualmente, a prata pode ser um investimento mais rentável do que o ouro e o bitcoin, ativos mais consolidados como reserva de valor.

O especialista é famoso por prever um grande colapso da economia global e recomendar investimentos em ouro, prata e bitcoin para se proteger disso. No entanto, Kiyosaki explicou em uma publicação no X porque atualmente enxerga a prata como o melhor investimento entre os três.

Q: Is SILVER more VALUABLE than gold or Bitcoin?

A: I say yes.

BECAUSE: Deman for silver is increasing for use in:

1: Solar Panels

2: Eelectronic Vehicles

3: Computers

4: Electronic products

5: Weapon Systems

6: Medicine

7:…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) April 2, 2025