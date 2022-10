Éder Jofre, ex-pugilista, morre aos 86 anos

O ex-pugilista Éder Jofre, 86 anos morreu, em São Paulo, na madrugada deste domingo, 2 de outubro. As informações foram divulgadas pelo site G1. O ex-atleta estava internado desde março devido à pneumonia e morreu com complicações da doença.

Considerado o maior peso-galo da história do boxe, o tricampeão mundial foi o primeiro brasileiro a deter um cinturão de relevo mundial no boxe. No ano passado, ele entrou no Hall da Fama do esporte e foi imortalizado ao lado de outros atletas, como Oscar De La Hoya Fighting Harada.

Pelas redes sociais, Andrea Jofre informou sobre o falecimento do pai.