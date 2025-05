Do Alfa Romeo 158 ao RB19: os carros que definiram a Fórmula 1

A história da Fórmula 1 é marcada por inovações, que vão muito além dos pilotos e das pistas. Ao longo dos anos, alguns carros não só dominaram o esporte, mas também mudaram para sempre o que entendemos por desempenho e tecnologia.

Começando com o Alfa Romeo 158, que dominou a temporada de 1950, até o impressionante Red Bull RB19, que em 2023 conseguiu praticamente um domínio absoluto, estas máquinas não são apenas rápidas: são símbolos de inovação e revolução na engenharia automotiva.

Confira sete carros que revolucionaram a história da Fórmula 1, segundo o Wall Street Journal:

Alfa Romeo 158: O Início da Dominância

GP Library/Universal Images Group via Getty Images

O Alfa Romeo 158 foi o pioneiro. Em uma época onde a tecnologia ainda engatinhava, esse carro, com seu design arrojado, parecia um brinquedo comparado aos modelos modernos.

Mesmo assim, com uma potência surpreendente para a época, conquistou os seis primeiros Grand Prix do primeiro campeonato mundial de Fórmula 1, em 1950. E, mais impressionante, foi construído com um projeto de 12 anos antes, em 1938.

Esse feito se tornou um marco inicial para o que seria a busca incessante por carros mais rápidos e poderosos nas décadas seguintes.

Lotus 72: A Revolução Aerodinâmica

Bernard Cahier/Getty Images

No entanto, foi o Lotus 72, lançado em 1970, que representou a verdadeira revolução na história da Fórmula 1.

Criado pelo engenheiro Colin Chapman, o 72 foi o primeiro carro a explorar de forma eficaz os "efeitos de solo", uma técnica aerodinâmica que faz o carro "grudar" na pista, aumentando a aderência nas curvas.

Mais do que isso, o Lotus 72 foi um passo crucial para a profissionalização do design de carros de F1, dando início a um legado que continuaria por décadas, com sua influência sendo sentida em muitas outras máquinas que viriam depois.

McLaren MP4/4: A Máquina Imbatível

Matt Jelonek/Getty Images

E quando se fala em superação de limites, não se pode deixar de mencionar o McLaren MP4/4, de 1988. Projetado em tempo recorde, esse carro foi um pesadelo para a concorrência.

De acordo com muitos especialistas, o MP4/4 era quase um desastre anunciado. O projeto teve uma mudança radical, desde a troca de fornecedor de motores até a chegada de um novo chefe de design, Gordon Murray, e, para completar, o carro só foi revelado poucos meses antes da temporada começar.

O resultado foi simplesmente arrasador: 15 vitórias em 16 corridas, e uma sequência imbatível que fez McLaren conquistar o título de maneira esmagadora.

Williams FW14B: A Era da Tecnologia

Pascal Rondeau/Allsport/Getty Images

Outro carro que deixou uma marca indelével foi o Williams FW14B, de 1992. Equipado com o primeiro computador a bordo, esse carro foi um verdadeiro avanço tecnológico.

Ele não só tinha um sistema eletrônico de controle da suspensão e tração, mas também um câmbio semiautomático. Esses recursos transformaram o FW14B em uma máquina extremamente precisa e eficiente, garantindo a Williams um título antecipado após vencer as cinco primeiras corridas daquela temporada.

Seu sistema inteligente fez o FW14B se destacar por sua capacidade de adaptação a diferentes condições de pista.

Ferrari F2002: O Recorde de Schumacher

Guenther Iby/SEPA.Media /Getty Images

Mais recentemente, a Ferrari F2002, de 2002, fez história ao ajudar Michael Schumacher a conquistar um título mundial com uma vantagem que até hoje é lembrada como recorde — 68 pontos sobre o segundo colocado.

A combinação de um chassis leve e um motor V10 extremamente potente, junto com pneus projetados sob medida pela Bridgestone para o estilo único de Schumacher, garantiu ao F2002 um desempenho fora de série e se tornou um dos carros mais dominantes da história da Fórmula 1.

Mercedes W07: A Supremacia de Hamilton

Paul-Henri Cahier/Getty Images

Por outro lado, o Mercedes W07 de 2016 mostrou a superioridade da marca nas mãos de Lewis Hamilton.

Mesmo com a rivalidade com Nico Rosberg, que acabou levando o título naquele ano, o W07 foi uma máquina que mostrou uma consistência imbatível, com 17 vitórias em 19 corridas, demonstrando o que parecia ser uma supremacia sem fim da Mercedes na Fórmula 1 moderna.

Red Bull RB19: A Perfeição da Engenharia

Chris Graythen/Getty Images (Chris Graythen/Getty Images)

Por fim, o Red Bull RB19, de 2023, que se firmou como um dos maiores carros da história da Fórmula 1. Com o gênio de Adrian Newey por trás de sua engenharia, e Max Verstappen dominando as pistas, o RB19 venceu 19 das 22 corridas da temporada.

A única coisa que o impediu de uma temporada perfeita foi uma vitória do piloto da Ferrari, Carlos Sainz. A combinação de engenharia de ponta e talento de Verstappen fez do RB19 uma máquina imparável, consolidando um novo padrão de excelência na Fórmula 1.