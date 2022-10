Onde assistir ao vivo o jogo Santos x Corinthians hoje, sábado, 22; veja horário

Corinthians visita o Santos neste sábado, 22, às 19h, no estádio da Vila Belmiro, em São Paulo. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão Série A.

Após perder o título da Copa do Brasil nos pênaltis para o Flamengo, o Corinthians tentará juntar os cacos e voltar o foco no campeonato brasileiro.

O time de Vitor Pereira precisa dos três pontos para se manter o G5 e caminhar para uma vaga direta para a Libertadores do próximo ano. O Corinthians está na quinta posição com 54 pontos e um jogo a menos que seus principais adversários.

Já o Santos quer a vitória para continuar sonhando com uma vaga na pré-Libertadores do próximo ano. O time da baixada santista está na 12ª posição com 43 pontos e vem de dois triunfos, uma goleada em casa contra o Juventude e uma vitória fora de casa contra o Red Bull Bragantino.

No Brasileirão, o Santos não perde para o Corinthians há oito anos. Foram seis vitórias santistas e apenas um empate. No ano, as equipes se enfrentaram quatro vezes. Foram duas vitórias do Santos, uma do Corinthians e um empate. O Timão eliminou o Peixe nas oitavas da Copa do Brasil.

Escalação do Corinthians hoje

Cassio; Fagner, Gil, Balbuena, Fábio Santos; Du Queiroz, Fausto Vera; Gustavo Silva, Giuliano, Roger Guedes, Yuri Alberto

Escalação do Santos hoje

João Paulo; Nathan (Madson), Luiz Felipe, Alex e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Camacho e Ed Carlos; Ângelo, Lucas Braga e Marcos Leonardo (Rwan Seco ou Lucas Barbosa).

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo Corinthians x Santos



O jogo deste sábado às 19h entre Santos x Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere.



Próximos jogos do Corinthians

26/10 - Corinthians x Fluminense - Brasileirão

02/11 - Flamengo x Corinthians - Brasileirão

Próximos jogos do Santos

25/10 - Flamengo x Santos - Brasileirão

02/11 - Atlético-GO x Santos - Brasileirão

LEIA TAMBÉM