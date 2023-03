Convocação da Seleção: veja os 23 nomes para 1º amistoso após a Copa do Mundo

O técnico Ramon Menezes anunciou nesta sexta-feira, 3, a lista de convocados para o primeiro compromisso da seleção brasileira após a eliminação na Copa do Mundo. O Brasil enfrentará o Marrocos no dia 25 de março, no Estádio Ibn Batouta, em Tanger, país africano.

A lista conta com nove jogadores que nunca vestiram a camisa da Seleção Brasileira principal. O goleiro Mycael (Athletico-PR), o zagueiro Robert Renan (Zenit), o lateral Artur (América-MG), os meio-campistas André (Fluminense), Andrey Santos (Vasco), João Gomes (Wolverhampton) e Raphael Veiga (Palmeiras), além dos atacantes Rony (Palmeiras) e Vitor Roque (Athletico-PR).

Entre os 23 convocados, 11 disputaram a Copa do Mundo e oito atuam no Brasil. Os nomes mostram um processo de renovação, mesmo sem um técnico definido para o próximo ciclo. Neymar está fora da lista por estar machucado.

O amistoso faz parte da Data FIFA de março e marcará o início da trajetória para as eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Com saída de Tite do comando técnico, a CBF ainda busca um substituto. Um nome forte que tem sido vinculado é do italiano Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid. Apesar das especulações, nada foi confirmado por ambas as partes.

Veja os jogadores convocados por Ramon Menezes para o amistoso contra o Marrocos

Goleiros:

Weverton - Liverpool

Ederson - Manchester City

Micael - Athletico PR

Laterais:

Artur - América-MG

Emerson Royal - Tottenham

Alex Telles - Sevilla

Renan Lodi - Nottingham Forest

Zagueiros:

Eder Militão - Real Madrid

Ibañez - Roma

Marquinhos - PSG

Robert Renan - Zenit

Meio-campistas:

André - Fluminense

Andrey Santos - Vasco da Gama

Casimiro - Manchester United

João Gomes - Wolverhampton

Lucas Paquetá - West Ham

Raphael Veiga - Palmeiras

Atacantes:

Vitor Roque - Athletico PR

Rony - Palmeiras

Antony - Manchester United

Rodrygo - Real Madrid

Vinicius Jr - Real Madrid

Richarlyson - Tottenham

Quais os jogos amistosos da Seleção?

25/03 - Brasil x Marrocos

Quem é Ramon Menezes, técnico interino da Seleção Brasileira

Ex-jogador, Ramon se aposentou dos gramados em 2013. Ele atua como treinador desde 2015 e já passou por oitos clubes. O seu principal trabalho foi à frente do Vasco em 2020, com bom inicio, ele deixou o time em meio a mudanças políticas no clube carioca. Ramon teve 56% de aproveitamento.

Com a seleção Sub-20, foram 17 jogos, sendo 11 vitórias, quatro empates e duas derrotas, um aproveitamento de 72,5%. Foram 40 gols marcados e 14 sofridos. A campanha no Sul-Americano garantiu o título de forma invicta. O Brasil não era campeão da competição desde 2011 e está classificado para o mundial da categoria.