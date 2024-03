Convocação da Seleção Brasileira: horário e onde assistir ao vivo

Na sexta-feira, 1º de março, o técnico Dorival Júnior fará sua primeira convocação como líder da Seleção Brasileira. A lista para os confrontos contra Inglaterra e Espanha será divulgada na sede da CBF (Confederação Brasileira de Futebol), no Rio de Janeiro,a partir das 13h no pelo canal da CBF no YouTube.

Diferente das convocações habituais de 23 jogadores, Dorival optará por selecionar 26 atletas para os embates contra os ingleses, marcado para o dia 23 de março, em Londres, e contra a Seleção Espanhola, no dia 26, em Madri.

Dorival afirmou ter uma lista de 50 a 55 jogadores que estão sob sua consideração para esta convocação inicial, e a expectativa é que a maioria dos selecionados atue no futebol europeu.

Onde assistir a convocação da seleção brasileira?

Dorival Júnior terá transmissão ao vivo e online pelo canal da CBF no A convocação feita pelo técnicoterá transmissão ao vivo e online pelo canal dano YouTube , às 13h.

Que horas e a convocação da seleção brasileira

A convocação feita pelo técnico Dorival Júnior será às 13h e terá transmissão ao vivo e online pelo canal da CBF no YouTube