Crystal Palace x Manchester United: onde assistir, horário e escalações pela Premier League

O Crystal Palace e o Manchester United se enfrentam nesta segunda-feira, 6, às 16h, no Selhurst Parky, em Londres. A partida é válida pela 30º rodada da Premier League e terá transmissão do Star+.

O Crystal Palace está atualmente na 14ª posição, acumulando 40 pontos, e está cada vez mais distante da zona de rebaixamento. Na rodada anterior, enfrentou o Fulham e ficou no empate em 1 x 1, após uma vitória sobre o Newcastle por 2 x 0. Antes disso, teve uma sequência impressionante, goleando o West Ham por 5 x 2 e derrotando o Liverpool fora de casa por 1 x 0.

Por outro lado, o Manchester United ocupa a 6ª posição na tabela, com 54 pontos, ainda buscando uma vaga em competições europeias e com um jogo a menos. No entanto, na última rodada, empatou em 1 x 1 com o Burnley, depois de uma vitória de virada por 4 x 2 sobre o Sheffield United. Antes desses jogos, avançou para a final da FA Cup ao vencer o Coventry City nos pênaltis após um empate em 3 x 3.

Onde assistir ao vivo o jogo do Crystal Palace x Manchester United hoje pela Premier League?

O jogo desta segunda-feira, 16h, entre Crystal Palace x Manchester United terá transmissão ao vivo no Star+.

Como assistir online o jogo do Crystal Palace x Manchester hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Provável escalação do Crystal Palace

Dean Henderson; Nathaniel Clyne, Joachim Andersen e Chris Richards; Daniel Munoz, Adam Wharton, Will Hughes e Tyrick Mitchell; Michael Olise, Jordan Ayew e Jean Phillippe Mateta.

Técnico: Oliver Glasner.

Provável escalação do Manchester United

André Onana; Diogo Dalot, Casemiro, Harry Maguire e Aaron Wan Bissaka; Kobbie Mainoo, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Alejandro Garnacho e Antony; Rasmus Hojlund.