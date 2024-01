Morte de Zagallo: presidente Lula declara luto de 3 dias no país

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou neste sábado luto oficial no pais de três dias por causa da morte do ex-jogador e ex-técnico Mário Jorge Lobo Zagallo. "Em memória do eterno Mário Jorge Lobo Zagallo, está decretado luto oficial de 3 dias no país", postou o presidente no "X", ex-Twitter.

Mais cedo, em outras postagem, Lula havia lamentando a morte de Zagallo e destacou a "coragem, dedicação e superstição" do ex-jogador e treinador. O presidente se referiu a Zagallo como "exemplo de brasileiro que não desistia nunca".