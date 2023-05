Com Flamengo na ponta, maiores clubes do Brasil crescem 9% e chegam a R$ 7,5 bi de receita em 2022

O ano de 2022, o primeiro com retorno total das torcidas após a pandemia da covid-19, foi de crescimento de 9% na receita dos 20 maiores clubes de futebol do Brasil. Levantamento da consultoria Sports Value mostra que, juntos, eles faturaram R$ 7,5 bilhões de reais no ano passado, ante R$ 6,9 bilhões em 2021.

O ranking mais uma vez foi liderado por Flamengo (R$ 1,177 bilhão), Palmeiras (R$ 856 milhões) e Corinthians (R$779 milhões). São Paulo (receita de R$ 657 milhões) e Internacional (R$ 466 milhões) completam o top 5 do ranking em 2022. Juntos, esses cinco clubes faturam R$ 3,9 bilhões, mais que os outros 15 clubes do top 20 somados.

O Fortaleza, com faturamento de R$ 268 milhões em 2022, foi o clube com maior crescimento: 53% no ano e de 200% em dois anos. A boa campanha no Brasileirão e na Copa Libertadores pesaram a favor do time cearense.

Duas ausências que chamam a atenção no top 20 são Vasco e Botafogo, dois dos mais tradicionais clubes do país, que em 2022 faturaram menos que times ascendentes como Atlético-GO e Cuiabá.

"O faturamento geral é recorde. Mas quando somamos a inflação vemos os clubes estão no mesmo patamar de 2019, último ano antes da pandemia, quando faturaram R$ 7,7 bilhões", diz Amir Somoggi, sócio da Sports Value.

Clubes Receitas - R$ milhões Variação 2022 2021 2020 2019 2021-2022 1 Flamengo 1.177,0 1.082,0 668,6 950,4 9% 2 Palmeiras 856,0 972,0 531,5 641,9 -12% 3 Corinthians 779,1 505,6 474,4 426,4 54% 4 São Paulo 657,2 475,8 358,5 398,0 38% 5 Internacional 466,6 382,2 281,3 441,3 22% 6 Atlético-MG 429,0 538,0 137,0 354,1 -20% 7 Athletico-PR 370,6 274,8 328,9 390,2 35% 8 Red Bull Bragantino 350,2 291,3 145,5 39,2 20% 9 Fluminense 347,2 333,6 194,3 265,2 4% 10 Santos 341,9 406,8 239,8 399,8 -16% 11 Grêmio 340,1 498,0 425,7 441,7 -32% 12 Fortaleza 267,9 175,1 86,1 120,5 53% 13 Ceará 173,2 159,3 103,2 104,9 9% 14 Coritiba 164,1 87,8 106,8 44,1 87% 15 Cruzeiro 155,0 143,4 123,3 289,4 8% 16 América-MG 148,6 101,9 47,4 32,0 46% 17 Cuiabá 133,3 70,2 22,8 25,4 90% 18 Bahia 108,3 208,6 130,6 189,5 -48% 19 Goiás 106,7 50,4 90,3 99,3 112% 20 Atlético-GO 100,2 113,2 51,2 19,9 -11%

"O maior avanço em 2022 aconteceu no marketing. A receita consolidada de patrocínio e bilheteria chegou a R$ 1,2 bilhão, um recorde. As apostas, o cripto e o licenciamento ajudaram muito", diz o consultor. A bilheteria também cresceu muito e chegou a R$ 598 milhões de reais em 2022, no mesmo patamar de 2019, após anos de restrições com a pandemia.

Os balanços mostram que os clubes tiveram um ano com balanço positivo, com um superávit acumulado de R$ 263 milhões, numa lista liderada por Flamengo (R$ 135 milhões) e Atlético-MG (R$ 70 milhões).

Apenas 4 dos 20 clubes analisados pela Sports Value tiveram prejuízo em 2022 (América-MG, Cruzeiro, Bahia e Grêmio). É um cénario diferente do visto nos últimos 5 anos, quando em geral os clubes brasileiros de elite tiveram prejuízo acumulado, um total de R$ 938 milhões entre 2018 e 2022. A dependência da venda de jogadores para fechar o ano no azul continua sendo uma realidade dos clubes brasileiros, comenta Somoggi.

Ainda que elevado, o endividamento dos clubes cresceu apenas 3% em 2022, para R$ 10,3 bilhões de reais. A dupla de Minas, Cruzeiro e Atlético-MG lidera esse ranking, com dívidas de mais de R$ 1 bilhão.

“Está havendo uma melhora, considerando que antes da pandemia os clubes tiveram um prejuízo de R$ 700 milhões. Agora fica claro que os clubes conseguiram equalizar uma nova realidade, com mais patrocínio e mais receita com torcedores”, diz Somoggi.

Reduzir as dívidas, atrair e manter bons jogadores, turbinar receitas com marketing e estádio -- e disputar títulos. Eis o complexo desafio financeiro dos clubes brasileiros que fica claro no novo levantamento da Sports Value.

Clubes Dívida Total -R$ milhões Variação 2022 2021 2020 2019 2021-2022 1 Atlético-MG 1.571,0 1.312,0 1.234,5 746,6 20% 2 Cruzeiro 1.053,0 1.020,4 962,6 799,1 3% 3 Corinthians 910,4 912,0 949,2 783,7 0% 4 Palmeiras* 875,8 878,6 565,2 501,2 0% 5 Internacional* 865,7 864,2 882,9 794,3 0% 6 Botafogo 729,5 862,8 941,1 826,4 -15% 7 Fluminense 677,5 664,2 649,1 642,5 2% 8 Vasco da Gama 664,1 709,8 828,3 741,3 -6% 9 São Paulo 586,6 642,5 575,0 503,2 -9% 10 Santos 539,9 509,1 568,5 440,2 6% 11 Grêmio 518,1 401,8 396,2 410,4 29% 12 Red Bull Bragantino 301,1 274,9 144,0 125,4 10% 13 Athletico-PR 285,0 191,7 200,3 278,5 49% 14 Bahia 284,3 225,3 267,9 224,2 26% 15 Flamengo 258,8 323,2 748,9 509,5 -20% 16 Coritiba 237,5 289,8 296,4 307,9 -18% 17 América-MG 122,5 91,7 86,4 82,2 34% 18 Goiás 48,2 62,6 60,4 48,6 -23% 19 Ceará 38,0 31,8 26,5 14,3 20% 20 Fortaleza 33,1 36,2 38,0 25,1 -9% 21 Atlético-GO 8,2 8,8 33,3 28,4 -7% 22 Cuiabá 2,0 14,7 4,5 3,2 -86%

Times mais valiosos

A consultoria divulgou em janeiro deste ano um estudo que aponta quais são os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras seguem na liderança do ranking.

Atual campeão da Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo aparece na primeira colocação pelo segundo ano consecutivo. A equipe carioca apresentou uma variação positiva de 41% em relação a 2021, aumentando de R$ 2,6 bilhões para R$ 3,8 bilhões.

Em segunda está o Palmeiras, que cresceu 45% de um ano para outro e ostenta uma avaliação de R$ 3,4 bilhões. De acordo com o estudo, o clube paulista avançou em função do desempenho em campo, com altas receitas de TV e premiações em dólares.

Em terceiro lugar aparece o Atlético MG, que ultrapassou o Corinthians em relação ao ano passado, e foi avaliado em R$ 3,1 bilhões. O crescimento foi resultado de uma série de fatores, como investimentos na Arena MRV, aumento das receitas e alto valor do elenco.

Veja o ranking completo dos clubes mais valiosos do Brasil: