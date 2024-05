América-RN x Corinthians: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

América-RN e Corinthians se enfrentam nesta quarta-feira, 1º, às 20h, na Arena das Dunas, em Natal. A partida é pela terceira fase da Copa do Brasil e terá transmissão do Prime Vídeo.

O confronto entre Corinthians e América-RN reacende uma história marcada pela superioridade paulista, que venceu sete dos dez jogos disputados até o momento com o clube de Natal, incluindo confrontos pelo Brasileirão, Série B e Copa do Brasil. No último embate, no entanto, em 2008, o América-RN saiu vitorioso por 2 a 0.

O Corinthians chega para o duelo em busca de manter o ímpeto após encerrar uma sequência negativa, tendo vencido o Fluminense por 3 a 0 no Brasileirão e eliminado o São Bernardo na Copa do Brasil com uma vitória por 2 a 0. A equipe paulista, tricampeã da competição, visa consolidar seu retorno à boa forma e afastar a crise que paira sobre o clube em 2024, mostrando determinação em sua trajetória na Copa do Brasil.

Onde assistir ao vivo o jogo do América-RN x Corinthians hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, às 20h , entre América-RN e Corinthians terá transmissão ao vivo no Prime Vídeo.

Provável escalação do Corinthians