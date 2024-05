Flamengo x Amazonas: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Flamengo x Amazonas se enfrentam nesta quarta-feira, 1º, às 21h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. A partida é pela terceira fase da Copa do Brasil e terá transmissão do Prime Vídeo.

No confronto inédito entre Flamengo e Amazonas, ambas as equipes buscam reverter momentos de irregularidade. Enquanto o Flamengo, apesar de um início de temporada promissor com o título invicto do campeonato carioca, enfrenta uma sequência de três partidas sem vitórias e desfalques importantes devido a lesões, o Amazonas luta para encontrar consistência, tendo vencido apenas um dos últimos sete jogos sob o comando do técnico Adson Batista.

O duelo na Copa do Brasil será crucial para ambas as equipes, com o Flamengo buscando iniciar sua campanha na competição com o pé direito e o Amazonas almejando uma vitória para reverter sua fase desfavorável.

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo x Amazonas hoje pela Copa do Brasil?

O jogo desta quarta-feira, às 21 h30 , entre Flamengo e Amazonas terá transmissão ao vivo no Prime Video.

Provável escalação do Flamengo