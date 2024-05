Jogos de hoje, quinta-feira, 2, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Palmeiras contra o Botafogo-SP pela Copa do Brasil e Brasil contra Venezuela pelo Sul-Americano Sub-20 Feminino são os destaques do futebol desta quinta-feira, 2.

A programação do dia também inclui as partidas da Premier League, UEFA Europa League, UEFA Conference League, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa da Ásia Sub-23

12h30 - Iraque x Indonésia - Star+

Campeonato Saudita

15h - Al Ahli x Damac - Canal GOAT (Youtube)

Brasileirão Feminino

15h - Flamengo (F) x Botafogo (F) - Sportv e Globoplay

15h - América-MG (F) x RB Bragantino (F) - Canal GOAT (Youtube)

19h - Santos (F) x Fluminense (F) - Canal GOAT (Youtube)

Premier League

15h30 - Chelsea x Tottenham - Star+

UEFA Europa League

16h - Roma x Bayer Leverkusen - TV Cultura e Star+

16h - Olympique de Marselha x Atalanta - ESPN e Star+

UEFA Conference League

16h - Fiorentina x Club Brugge - ESPN e Star+

16h - Aston Villa x Olympiacos - ESPN e Star+

Copa do Brasil

19h - Botafogo x Vitória - Sportv, Globoplay e Premiere

19h30 - Águia de Marabá x São Paulo - Prime Video

20h30 - CRB x Ceará - Sportv, Globoplay e Premiere

21h30 - Palmeiras x Botafogo-SP - Sportv, Globoplay e Premiere

21h30 - Goiás x Cuiabá - Prime Video

Sul-Americano Sub-20 Feminino

23h - Venezuela (F) x Brasil (F) - Sportv e Globoplay

TV Cultura

16h - Roma x Bayer Leverkusen - UEFA Europa League

