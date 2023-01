Estudo aponta os clubes mais valiosos do Brasil; veja o ranking

A consultoria especializada em marketing esportivo Sports Value divulgou nesta segunda-feira, 30, um estudo que aponta quais são os 30 clubes mais valiosos do futebol brasileiro. Flamengo e Palmeiras, que fizeram a final da última edição da Supercopa do Brasil, seguem na liderança do ranking.

Atual campeão da Libertadores e Copa do Brasil, o Flamengo aparece na primeira colocação pelo segundo ano consecutivo. A equipe carioca apresentou uma variação positiva de 41% em relação a 2021, aumentando de R$ 2,6 bilhões para R$ 3,8 bilhões.

Em segunda está o Palmeiras, que cresceu 45% de um ano para outro e ostenta uma avaliação de R$ 3,4 bilhões. De acordo com o estudo, o clube paulista avançou em função do desempenho em campo, com altas receitas de TV e premiações em dólares.

Em terceiro lugar aparece o Atlético MG, que ultrapassou o Corinthians em relação ao ano passado, e foi avaliado em R$ 3,1 bilhões. O crescimento foi resultado de uma série de fatores, como investimentos na Arena MRV, aumento das receitas e alto valor do elenco.

O cálculo da Sports Value considerou inúmeros fatores para chegar ao valor final de cada clube. Foram levados em conta todos os ativos, como dinheiro no caixa, aplicações financeiras, valores a receber, entre outros. O estudo também considerou ativos imobilizados, como estádio, centro de treinamento, edificações em geral, além da avaliação da marca, que considera 20 diferentes variáveis para a formação de valor.

Além da inversão de posição entre Atlético MG e Corinthians, há outros dados interessantes no estudo, como o crescimento de 120% do Juventude, que esteve na Série A do Brasileirão em 2022, após 13 temporadas. Destaque também para o aumento significativo dos clubes Chapecoense, Botafogo, Atlético-GO, Fortaleza, Avaí, Ceará, Cuiabá e Santos.

Receitas dos clubes brasileiros crescem 31%

Ainda segundo o estudo, os clubes mostraram uma melhora nas receitas em 31%, em comparação ao ano anterior. Os TOP 30 times do Brasil somados valem agora R$ 33,2 bilhões, frente aos R$ 25,3 bilhões de 2021. Caso todos os clubes brasileiros fossem negociados em sua totalidade, este seria o valor a ser produzido.

Considerado atualmente os dois melhores clubes do Brasil, Flamengo e Palmeiras lideram o ranking por conta do valor de marca e desempenho em campo. O Rubro Negro se recuperou da queda de 6% em seu valor durante a pandemia e cresceu especialmente graças ao potencial de marca, que corresponde a 41% dos ativos do clube.

Já o Palmeiras, que nos últimos anos venceu duas Libertadores e um campeonato brasileiro, avançou justamente a esse rendimento. Com o recebimento das premiações em dólares, o ativo total do clube aumentou, chegando ao valor de R$ 630 milhões.

Comparativo com a MLS

Comparado a MLS, liga de futebol americana, os clubes brasileiros ficam abaixo em seu valor total. Enquanto os 30 times do Brasil somados valem agora R$ 33,2 bilhões (US$ 6 bilhões) os da MLS valem US$ 69 bilhões (R$ 168 bilhões).

Outro dado que difere muito os brasileiros, é o comparativo referente a NFL, liga esportiva mais valiosa do mundo. Segundo o Sportico, o Dallas Cowboys, clube mais caro da liga, esta avaliado em US$ 7,7 bi (R$ 39 bilhões), número maior que todos os clubes brasileiros.

O estudo concluiu que os ativos ainda têm baixo valor, pois os times vendem jogadores sempre muitos jovens e não constroem uma indústria de consumo de futebol, em torno de suas marcas.

Veja o ranking completo dos clubes mais valiosos do Brasil:

Flamengo - R$ 3.787 bilhões Palmeiras - R$ 3.4 bilhões Atlético-MG - R$ 3.127 bilhões Corinthians - R$ 2.991 bilhões Internacional - R$ 2.314 bilhões São Paulo - R$ 2.214 bilhões Atlhetico-PR - R$ 2.094 bilhões Santos - R$ 1.415 bilhões Grêmio - R$ 1.407 bilhões Fluminense - R$ 1.399 bilhões Red Bull Bragantino - R$ 872 milhões Botafogo - R$ 823 milhões Vasco da Gama - R$ 730 milhões Cruzeiro - R$ 686 milhões Bahia - R$ 459 milhões Fortaleza - R$ 545 milhões Atlético-GO - R$ 532 milhões América-MG - R$ 500 milhões Coritiba - R$ 490 milhões Ceará - R$ 292 milhões Sport - R$ 408 milhões Juventude - R$ 320 milhões Guarani - R$ 308 milhões Goiás - R$ 306 milhões Náutico - R$ 277 milhões Santa Cruz - R$ 272 milhões Ponte Preta - R$ 256 milhões Avaí - R$ 243 milhões Cuiabá - R$ 242 milhões Chapecoense - R$ 214 milhões

