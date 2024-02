Brasil vai à final da Copa do Mundo de Futebol de Areia

Na manhã deste sábado, 24, a Seleção Brasileira venceu o Irã de virada por 3 a 2, se classificando para a final da Copa do Mundo de Futebol de Areia, disputada em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Ainda hoje o Brasil conhece o seu adversário, que pode ser a Itália ou a Belarus. A final será realizada neste domingo, 25, às 12h30 do horário de Brasília.

O Irã chegou a abrir 2 a 0, mas o Brasil empatou com dois gols do jogador Alisson. A 41 segundos do fim do terceiro tempo, quando o jogo se encaminhava para a prorrogação, Brendo fez o gol da classificação.

Há sete anos o Brasil volta à final da Copa do Mundo de Futebol de Areia. A última vez foi em 2017, justamente no último título brasileiro. A Seleção também foi campeã em 2006, 2007, 2008 e 2009.

Apenas França, Rússia e Portugal também já levantaram o troféu. A Rússia foi a campeã do último torneio, e já ganhou três vezes. Portugal ganhou duas vezes e os franceses faturaram apenas um torneio.