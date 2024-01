Barbastro x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Rei

Barbastro x Barcelona se enfrentam neste domingo, 7, às 17h30, no estádio Municipal de Barbastro, na província de Osca, Espanha. A partida é válida 2ª rodada da Copa do Rei.

Após vencer o Las Palmas por 2 a 1 no meio de semana pela La Liga, o Barça agora retorma as atenções a Copa do Rei. O técnico Xavi deve utilizar um time misto, visando os próximos jogos.

A vitória marcou a estreia do atacante Vitor Roque, brasileiro de 18 anos que atuava no Atlético PR. O craque deve ser titular no confronto hoje.

Escalação do Barcelona contra o Barbastro

Iñaki Peña; Koundé, Araújo, Christensen, Alejandro Balde; Gündoğan, Frenkie de Jong, Fermín López, Lamine Yamal; João Félix, Vitor Roque

Onde assistir ao vivo o jogo do Barcelona hoje pela Copa do Rei

O jogo deste domingo, às 17h30, entre Barbastro x Barcelona terá transmissão ao vivo no Star+.

Que horas é o jogo do Barcelona hoje?

O jogo entre Barbastro x Barcelona é 17h30.

Como assistir online o jogo Barbastro x Barcelona hoje?

Você pode assistir a partida online pelo Star+.

Qual é o próximo jogo do Barbastro ?