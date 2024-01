“No More Red”: por que o Arsenal vai jogar todo de branco contra o Liverpool?

Adidas e Arsenal anunciam que o time masculino usará o kit “No More Red”, sem o tradicional vermelho do clube pela primeira vez em casa. Os Gunners enfrentam o Liverpool pela 3ª rodada da Copa da Inglaterra.

O clássico marcará a terceira temporada consecutiva do time com o uniforme “No More Red”. A iniciativa foi lançada em janeiro de 2022 para apoiar o trabalho de longa data realizado pelo Arsenal para ajudar a manter a juventude protegida do crime e da violência juvenil.

Em 2024, a adidas e o Arsenal aumentam a participação da comunidade no projeto com o lançamento de uma camiseta comunitária desenhada por uma jovem da comunidade do Arsenal. O kit “No More Red” não estará à venda, mas a camiseta comunitária personalizada estará disponível para compra nas lojas do Arsenal na Europa.

Freddie Hudson, Chefe do Arsenal na Comunidade, ressaltou: “O ’No More Red’ oferece uma oportunidade única para destacar quase quatro décadas de nosso trabalho comunitário local que ajudou a manter milhares de jovens seguros. Ao longo dos primeiros dois anos do ‘No More Red’, trabalhamos em nossa área local com a adidas, a nossa autoridade local e os nossos parceiros de caridade para aproveitar o nosso apoio aos jovens, fornecendo mais produtos de alta qualidade espaços seguros para praticar desporto, acesso a modelos de confiança e para iluminar o trabalho positivo que está a ser feito em toda a nossa comunidade”.

Chris Walsh, vice-presidente de marca do norte da Europa da adidas, disse: “Desde que lançamos o ‘No More Red’ pela primeira vez em 2022, ficamos impressionados com o entusiasmo dos apoiadores que queriam contribuir para a iniciativaEmbora a camisa ‘No More Red’ não esteja disponível comercialmente, a introdução da camiseta comunitária ‘No More Red’ dará aos apoiadores uma oportunidade de mostrar seu apoio ao ‘No More Red’ e uma forma de causar um impacto direto’”.