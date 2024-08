Atletismo hoje nas Olimpíadas: veja horários e onde assistir neste domingo, 4 de agosto

Os atletas brasileiros Tatiane Silva, Ana Azevedo, Lorraine Martins, Lucas dos Santos, Eduardo Rodrigues, Rafael Pereira, Chayene da Silva, Lucas Carvalho e Valdileia Martins competem neste domingo, 4 de agosto, no atletismo nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As provas começarão às 05:05, com transmissão ao vivo pela TV Globo, Sportv, Globoplay e CazéTV no YouTube.

O atletismo é um dos esportes mais tradicionais e abrangentes das Olimpíadas, envolvendo uma variedade de provas de corrida, saltos e lançamentos. Cada prova testa diferentes habilidades, desde velocidade e resistência até força e técnica.

Nas competições de corrida, os atletas buscam a melhor performance em distâncias variadas, enquanto nos saltos e lançamentos, a precisão e a potência são cruciais para alcançar marcas excepcionais. O atletismo é conhecido por momentos históricos e performances memoráveis que marcam as edições dos Jogos Olímpicos.

Que horas começam as competições de atletismo nas Olimpíadas 2024 hoje, domingo, 4 de agosto?

A competição deste domingo terá início às 05:05, com a atleta Tatiane Silva na prova de 3.000m com obstáculos feminino.

Outros destaques incluem:

05:55 - 200m Feminino - 1ª Rodada (Ana Azevedo e Lorraine Martins)

06:00 - Salto em Distância Masculino - Classificação (Lucas dos Santos)

06:50 - 110m com barreiras Masculino - 1ª Rodada (Eduardo Rodrigues e Rafael Pereira)

07:35 - 400m com barreiras Feminino - 1ª Rodada (Chayene da Silva)

14:05 - 400m Masculino - 1ª Rodada (Lucas Carvalho)

14:50 - Salto em Altura Feminino - Final (Valdileia Martins)

Onde assistir online ao atletismo hoje, domingo, 4 de agosto?

Você pode assistir as competições online pelo Globoplay e pela CazéTV no YouTube.

Onde assistir ao vivo ao atletismo hoje, domingo, 4 de agosto?

As competições serão transmitidas ao vivo na TV Globo e Sportv, começando às 05:05.

Quais brasileiros vão competir no atletismo hoje?

Os atletas brasileiros que competem hoje são:

Tatiane Silva (3.000m com obstáculos feminino)

Ana Azevedo e Lorraine Martins (200m feminino)

Lucas dos Santos (salto em distância masculino)

Eduardo Rodrigues e Rafael Pereira (110m com barreiras masculino)

Chayene da Silva (400m com barreiras feminino)

Lucas Carvalho (400m masculino)

Valdileia Martins (salto em altura feminino - final)

