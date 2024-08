Vôlei de Praia hoje nas Olimpíadas: veja horário e onde assistir neste domingo, 4

Os atletas George e André competem neste domingo, 4 de agosto, nas oitavas de final do vôlei de praia masculino nas Olimpíadas de Paris 2024. O jogo começará às 05h, com transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV. Já a dupla Evandro e Arthur também disputa as oitavas de final às 16h, com transmissão nos mesmos canais.

O vôlei de praia é um esporte que combina habilidade, resistência e estratégia. Disputado em uma quadra de areia, cada equipe é composta por dois jogadores que devem trabalhar juntos para enviar a bola por cima da rede e fazer pontos. As partidas são realizadas em sets, e vence quem conquistar dois sets primeiro. O vôlei de praia é conhecido por seu ritmo dinâmico e jogos emocionantes, sendo uma das modalidades favoritas do público nos Jogos Olímpicos.

Que horas começam os jogos de vôlei de praia nas Olimpíadas 2024 hoje, domingo, (4)?

As competições deste domingo começam às 05h com os atletas George e André e continuam às 16h com Evandro e Arthur, ambas com transmissão ao vivo na TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV.

Onde assistir online aos jogos de vôlei de praia masculino hoje, domingo (4)?

Você pode assistir as competições online pelo Globoplay e CazéTV.

Onde assistir ao vivo aos jogos de vôlei de praia masculino hoje, domingo (4)?

As competições deste domingo, às 05h e às 16h, com os atletas George e André e Evandro e Arthur terão transmissão ao vivo na TV Globo e SporTV.

Quais brasileiros vão competir no vôlei de praia hoje?

George e André competem às 05h, enquanto Evandro e Arthur jogam às 16h pelas oitavas de final do vôlei de praia masculino.

