Millonarios x Flamengo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Millonarios-COL e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira, 2, às 19h, no estádio El Campín, em Bogotá, na Colômbia. A partida é válida pela primeira rodada da Libertadores e será transmitida pela ESPN e Star+.

Na Colômbia, o Flamengo inicia a caminhada diante do Millonarios pelo Grupo E. O Rubro Negro vem de vitória no primeiro jogo da final do Carioca

Onde assistir ao vivo e qual horário do jogo do Flamengo hoje pela Libertadores?

Como assistir online o jogo do Flamengo hoje?

O jogo entre Millonarios-COL e Flamengo terá transmissão na plataforma de streaming Star+

Provável escalação do Millonarios

Montero, Jorge Arias, Vanegas, Alfonzo e Quiñonez; Vega, Pereira e Daniel Ruiz (Nicolas Arevalo); Giraldo, Castro e Santiago Giordana (Leonardo Castro)

Provável escalação do Flamengo

Rossi, Varela, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Pedro