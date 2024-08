Belgrano x Athletico-PR: onde assistir e horário pela Copa Sul-Americana

Belgrano e Athletico-PR se enfrentam nesta quinta-feira, 22, às 19h, no Estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina. A partida é válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana e terá transmissão ao vivo pelo Paramount+.

O time argentino chega com força após uma campanha sólida na competição, enquanto o Furacão busca um bom resultado fora de casa para avançar às semifinais. A expectativa é de um duelo disputado, com ambas as equipes focadas em garantir uma vaga na próxima fase do torneio continental.

Onde assistir ao vivo o jogo Belgrano x Athletico-PR hoje pela Copa Sul-Americana?

O jogo desta quinta-feira, 19h, entre Belgrano x Athletico-PR terá transmissão ao vivo no Paramount+.

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.