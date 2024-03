Após vencer seleção da Inglaterra, Dorival projeta Brasil diferente contra a Espanha

Apesar da vitória sobre a Inglaterra, o técnico da seleção brasileira, Dorival Jr, avisou que pode fazer mudanças na escalação para a partida contra a Espanha, na terça-feira, 26, no segundo amistoso da data Fifa.

A primeira avaliação será sobre a situação de Richarlison, que foi convocado em recuperação de lesão, e ainda não está totalmente recuperado. Como o adversário atuou um dia antes, a comissão técnica pretende variar os titulares no segundo amistoso. A outra é sobre a possível titularidade de Endrick.

Sobre a estreia, Dorival se mostrou aliviado, mas ciente de que o trabalho acabou de começar, e que será preciso consolidar isso aos poucos.

"Não podemos perder o principal, que é apenas início de trabalho. Não pode ser um balizador desse momento. Temos que ter consciência que muito temos que fazer, coisas importantes para corrigir e buscar um melhor equilíbrio", afirmou.

Mobilização dos jogadores

Dorival enalteceu, por outro lado, a entrega dos jogadores. Segundo ele, a mobilização aconteceu desde o primeiro treinamento, o que facilitou o processo.

"Tivemos cinco períodos de treinamento, tem peso grande, mas a dedicação, comprometimento da equipe nos mostra um caminho importante. É isso que espero que a gente possa repetir. Os resultados às vezes fogem a um contexto, mas não podemos deixar de ter a entrega que tivemos hoje. Isso foi fundamental e talvez tenha sido o principal ganho em relação a uma seleção completamente modificada, vários entrando, e mesmo assim com uma resposta positiva."

O treinador revelou ainda, após o jogo, que evitou chamar três jogadores de clubes brasileiros para não atrapalhar a preparação para as competições em disputa.

Brasil vence Inglaterra

Neste sábado 23, o Brasil venceu a Inglaterra por 1 a 0, em amistoso no estádio de Wembley, em Londres. O autor do gol da vitória foi o atacante Endrick, que entrou no segundo tempo e marcou aos 35 minutos. Foi o primeiro gol dele pela seleção adulta do Brasil.

Diante de mais de 80 mil pessoas, Brasil e Inglaterra levaram escalações com bastantes desfalques a campo. Pelo lado da seleção canarinho (que vestiu azul), também eram vários estreantes. Na defesa eram quatro: o goleiro Bento, os zagueiros Lucas Beraldo e Fabrício Bruno e o lateral Wendell.

Aos 24 minutos, Dorival Júnior fez duas mexidas que acabaram por definir o jogo para o Brasil. Andreas Pereira e Endrick entraram, saindo Lucas Paquetá e Rodrygo, respectivamente, e foram decisivos no gol da vitória.

Onze minutos depois, Andreas Pereira colocou Vini Jr na cara do gol com ótimo passe. O atacante finalizou e parou em Pickford, mas no rebote, bem posicionado, Endrick completou para as redes. Foi o primeiro gol do jovem atacante do Palmeiras, já negociado com o Real Madrid, pela Seleção Brasileira – a principal.

Com informações da Agência Brasil