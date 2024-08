Após anos afastada, mãe de Simone Biles quer pedir perdão à filha

A mãe de Simone Biles, tida por muitos como a maior ginasta de todos os tempos, quer pedir perdão à filha após ficar anos afastada. Shanon Biles abandonou Simone e seus irmãos quando ainda eram crianças em razão de seu vício em drogas. Recuperada, agora ela quer retomar o contato com a atleta que ganhou três medalhas de ouro em Paris.

"Foi difícil desistir dos meus filhos, mas eu fiz o que tinha que fazer", disse Shanon Biles em entrevista ao DailyMail. "Eu não era capaz de cuidar deles. Eu ainda estava usando [drogas]", disse ela.

Simone tem uma irmã mais nova, Adria, e dois irmãos mais velhos, Tevin e Ashley. Ela e Adria foram acolhidos pelos avós, Ronald e Nelly, enquanto os mais velhos ficaram com o irmão de Ronald após Shanon deixá-los em um orfanato quando a ginasta tinha três anos.

"Gostaria de me reconciliar com a Simone pessoalmente — estou apenas esperando por ela e por Adria. Falo mais com a Adria do que falo com a Simone. Apenas pediria a ela que me perdoasse", disse ao jornal.

"O que ouço sobre a Simone vem do meu pai", disse ela. Além disso, ela também acompanha a filha pelas notícias esportivas (Simone casou com um jogador da NFL em 2023) e contou que deu uma festa em sua casa para comemorar as medalhas nas Olimpíadas de Paris.

Simone Biles já conquistou 11 medalhas em Jogos Olímpicos, sendo 7 de ouro, duas de prata e duas de bronze desde as Olimpíadas do Rio em 2016.