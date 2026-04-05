Angers x Lyon: onde assistir ao vivo e horário

Em momento de queda na reta decisiva da temporada, o Lyon busca se recuperar fora de casa

Endrick é a grande esperança de gol do Lyon para o duelo deste domingo

Publicado em 5 de abril de 2026 às 09h38.

Angers e Lyon se enfrentam neste domingo, às 10h (de Brasília), no Stade Raymond Kopa, em confronto válido pela 28ª rodada da Ligue 1. A partida terá transmissão ao vivo pela CazéTV, no YouTube.

Em momento de queda na reta decisiva da temporada, o Lyon busca se recuperar fora de casa para seguir na disputa pelas primeiras posições do Campeonato Francês. A equipe tenta encerrar a sequência negativa como visitante para continuar viva na briga na parte de cima da tabela. O brasileiro Endrick é a grande esperança de gols do clube.

Do outro lado, o Angers aposta no fator casa e tenta aproveitar a instabilidade do adversário para conquistar pontos importantes diante de sua torcida.

Ficha técnica – Angers x Lyon

Competição: Ligue 1 2025/26
Data: domingo, 5 de abril de 2026
Horário: 10h (de Brasília)
Local: Stade Raymond Kopa, em Angers (FRA)
Onde assistir: CazéTV (YouTube)

Prováveis escalações

Angers
Oumar Pona; Emmanuel Biumla, Ousmane Camara e Jordan Lefort; Marius Louer, Yassin Belkhdim, Haris Belkebla, Van den Boomen e Jacques Ekomié; Amine Sbai e Goduine Koyalipou.
Técnico: Alexandre Dujeux

Lyon
Dominik Greif; Hans Hateboer, Clinton Mata, Moussa Niakhaté e Abner Vinicius; Corentin Tolisso, Tyler Morton e Noah Nartey; Endrick, Afonso Moreira e Pavel Sulc.
Técnico: Paulo Fonseca

