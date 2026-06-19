Endrick vai jogar hoje? O que se sabe sobre a escalação do Brasil contra o Haiti

A Seleção Brasileira entra em campo nesta sexta-feira, 19, às 21h30, no horário de Brasília, contra o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo.

A presença de Endrick entre os titulares ainda não está confirmada oficialmente, mas os treinos conduzidos por Carlo Ancelotti nos últimos dias indicam que o atacante ganhou espaço na disputa pela vaga de centroavante.

O que Ancelotti disse

Na quinta-feira, 18, o técnico italiano indicou que a seleção terá alterações para o confronto, mas evitou revelar os titulares e sinalizou que Endrick ainda não deve começar entre os 11 escolhidos.

Ao comparar as opções ofensivas disponíveis, Ancelotti destacou a maturidade do jovem jogador do Real Madrid.

"Matheus Cunha tem mais qualidade de meia, um atacante diferente do Igor Thiago, forte nos duelos e agressivo na recuperação. Endrick não é nem um nem outro, é outra coisa. Para mim, é outra coisa. É um talento extraordinário. O Brasil vai aproveitar suas qualidades nesta Copa do Mundo e na próxima", disse.

O treinador também comentou sua visão geral sobre o estilo de jogo que busca para a seleção.

"Brasil tem várias identidades. Não quero uma só. Quero que a equipe possa fazer muitas coisas. Defender com bloco baixo, atacar com qualidade, ser agressivo na frente. (...) Quero uma equipe que saiba fazer muitas facetas no futebol", afirmou.

Por que ele ficou fora da estreia

Na estreia do Brasil na Copa, em 13 de junho, contra o Marrocos, Endrick ficou os 90 minutos no banco — mesmo depois de aquecer durante o jogo. Ancelotti optou por Igor Thiago como referência no ataque.

Durante a partida, câmeras flagraram o atacante desabafando com Neymar, no banco de reservas.

Questionado depois sobre a ausência do jogador, Ancelotti evitou individualizar a resposta e afirmou que "não estava lá para falar individualmente de um jogador", mas "falar da equipe."

O lateral Danilo, companheiro de Endrick na seleção, defendeu o atacante publicamente nos dias seguintes.

"Endrick é uma joia do futebol brasileiro, um jogador potente, decisivo, uma estrela, não se sabe por que as coisas acontecem. (...) No último jogo ele não jogou por decisão do treinador, é um jogador que será importante. Diria que será muito importante para nós."

O retrospecto recente

A última vez que Endrick balançou as redes pela seleção principal foi em 6 de junho, no amistoso contra o Egito, gol que decidiu a vitória brasileira por 2 a 1 — o último teste antes da Copa.

Ao todo, o atacante soma quatro gols em 17 partidas pela seleção principal. Internamente, segundo o Goal.com, a comissão técnica não vê o momento do jogador como motivo de preocupação disciplinar, mas como uma etapa natural de adaptação de um atleta de 19 anos ao nível das exigências táticas da seleção principal.

A escalação provável do Brasil contra o Haiti

Para o duelo desta sexta, a tendência é de mudanças em relação à estreia: as laterais devem ganhar a experiência de Danilo e Alex Sandro, Fabinho assume a vaga de Casemiro no meio-campo, e Matheus Cunha deve ser titular no lugar de Igor Thiago no ataque. Neymar permanece fora, seguindo o processo de recuperação da lesão na panturrilha direita em Nova Jersey, base da seleção no Mundial.

Do outro lado, o Haiti pode ser "dor de cabeça" para o Brasil: mesmo derrotado por 1 a 0 pela Escócia na estreia, o time caribenho dominou a posse de bola (51%) e finalizou 15 vezes, com um jogo muito apoiado em cruzamentos e bolas levantadas na área — um estilo diferente do que o Brasil vinha enfrentando recentemente.

O árbitro da partida será o espanhol Alejandro Hernandez, de 43 anos.

Diferentes inteligências artificiais consultadas pela EXAME apontam o Brasil como amplo favorito para o confronto, apesar das dúvidas levantadas pelo desempenho na estreia.