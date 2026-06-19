Esporte

Fase de grupos copa 2026

Marrocos x Escócia: Saibari faz o gol mais rápido da Copa do Mundo até agora

Autor do gol contra o Brasil na estreia, Saibari marcou aos 69 segundos diante da Escócia e bateu o recorde da Copa do Mundo de 2026

Ismael Saibari, camisa 11 do Marrocos: jogador comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida contra a Escócia (JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA)

Ismael Saibari, camisa 11 do Marrocos: jogador comemora após marcar o primeiro gol de sua equipe durante a partida contra a Escócia (JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 19 de junho de 2026 às 19h56.

Última atualização em 19 de junho de 2026 às 20h06.

Ismael Saibari voltou a ser protagonista do Marrocos na Copa do Mundo de 2026. O atacante abriu o placar contra a Escócia com apenas 1 minuto e 9 segundos de jogo nesta sexta-feira, 19, e passou a ser o autor do gol mais rápido do torneio até agora.

O camisa 11 marroquino, que já havia marcado no empate por 1 a 1 com o Brasil na rodada de estreia, chegou ao segundo gol no Mundial e reforçou o protagonismo da seleção africana no Grupo C.

Até então, o recorde da competição pertencia ao volante Sadílek, da República Tcheca, que balançou as redes aos 5 minutos e 8 segundos no empate por 1 a 1 com a África do Sul.

A marca de Saibari, porém, ainda fica atrás do gol mais rápido da Copa do Mundo de 2022. No Catar, Alphonso Davies abriu o placar para o Canadá diante da Croácia com 1 minuto e 7 segundos de partida.

Marrocos assume liderança provisória do grupo do Brasil

O resultado parcial colocou Marrocos na liderança provisória do Grupo C, que também conta com Brasil, Haiti e Escócia.

A Seleção Brasileira entra em campo ainda nesta sexta-feira, às 21h30 (horário de Brasília), para enfrentar o Haiti em busca da primeira vitória na Copa do Mundo de 2026.

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