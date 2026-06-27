Vibra capacita postos de combustível para enfrentar violência sexual contra crianças

A Vibra, distribuídora de energia e combustíveis, lançou a Trilha de Proteção, uma iniciativa desenvolvida em parceria com a Childhood Brasil para capacitar profissionais de postos de combustíveis na identificação, prevenção e encaminhamento de casos de violência sexual contra crianças e adolescentes.

A formação será disponibilizada por meio da plataforma Bora Treinar, ambiente digital de capacitação da companhia voltado à rede de postos.

A iniciativa surge em meio a um problema histórico no setor: mais de 17 mil pontos vulneráveis à violência sexual contra crianças e adolescentes foram identificados em rodovias brasileiras, incluindo 4.791 postos de combustíveis.

A proposta da empresa é transformar equipes de pista em agentes de proteção, ampliando a capacidade de observação de sinais de risco e o conhecimento sobre canais formais de denúncia.

A meta é capacitar, até o fim de 2026, 1.278 equipes de postos da rede Petrobras, o equivalente a cerca de 30 mil pessoas entre gerentes de pista e frentistas. Os conteúdos serão distribuídos ao longo do ano em módulos digitais, com vídeos e materiais educativos desenvolvidos em conjunto com especialistas da Childhood Brasil.

Proteção de crianças e adolescentes

Segundo Aspen Andersen, vice-presidente de Gente, Tecnologia e ESG da Vibra, a atuação parte da leitura de que empresas com presença territorial ampla podem ter papel na articulação de redes de proteção.

“A violência sexual contra crianças e adolescentes é um problema estrutural e silencioso no Brasil. Entendemos que empresas com grande presença territorial também têm capacidade de mobilização e podem contribuir para fortalecer redes de proteção e conscientização”, afirmou.

A formação começou em maio de 2026 com treinamentos voltados aos Líderes de Território e ao time de varejo da companhia. Ainda no mesmo mês, a empresa realizou uma live com revendedores e liberou os primeiros conteúdos para gerentes de pista na plataforma Bora Treinar. Os módulos destinados a frentistas serão lançados ao longo do segundo semestre.

Em uma etapa posterior, os materiais também poderão ser disponibilizados para equipes de outras bandeiras por meio do Programa Na Mão Certa, iniciativa da Childhood Brasil voltada ao enfrentamento da exploração sexual de crianças e adolescentes em estradas e que completa 20 anos em 2026.

O desenho da trilha foi construído a partir de pesquisas e grupos focais conduzidos pela Childhood Brasil com revendedores e equipes de postos.

Violência sexual contra crianças

O levantamento identificou 86% dos revendedores reconhecendo os postos como espaços vulneráveis ao problema, enquanto 90% das equipes afirmaram conhecer o tema.

Apesar disso, 72% dos revendedores consideram a violência sexual rara ou inexistente em seus postos. Entre as equipes, 82% também avaliam baixa a probabilidade de ocorrência no local de trabalho, indicando uma distância entre reconhecimento abstrato do risco e percepção prática no cotidiano operacional.

Ao mesmo tempo, o estudo aponta disposição para engajamento: 82% dos revendedores consideram fundamental a participação dos postos no enfrentamento ao problema, enquanto apenas 12% relataram ter recebido treinamento específico sobre o tema. Entre trabalhadores, 75% demonstraram interesse em participar de formações voltadas à proteção de crianças e adolescentes.

A trilha inclui orientações sobre identificação de sinais de violência sexual e protocolos de atuação diante de suspeitas, além de reforçar a importância de canais oficiais de denúncia como o Disque 100, a Polícia Militar (190), a Polícia Rodoviária Federal (191) e a SaferNet, voltada a casos de violência online.