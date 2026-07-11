União Europeia quer expandir CBAM para 180 novos produtos e fechar brechas

Mudanças também preveem ajustes no fundo de descarbonização e retiram a possibilidade de compensar obrigações com créditos do Artigo 6 do Acordo de Paris (Pannipa Tansout/Getty Images)
Repórter de ESG
Publicado em 11 de julho de 2026 às 08h00.
A proposta da União Europeia para ampliar o alcance do Mecanismo de Ajuste de Carbono na Fronteira (CBAM, na sigla em inglês) alcançou mais uma etapa no processo legislativo.
A Comissão de Meio Ambiente do Parlamento Europeu aprovou, nesta semana, um texto que expande a cobertura do mecanismo para cerca de 180 novos produtos manufaturados e endurece regras para reduzir brechas que poderiam permitir a evasão da cobrança.
A proposta faz parte da revisão do CBAM apresentada pela Comissão Europeia em dezembro. O texto ainda precisa ser aprovado pelo plenário do Parlamento Europeu antes de seguir para as negociações finais com o Conselho da União Europeia e a própria Comissão Europeia.
Criado no âmbito do Sistema de Comércio de Emissões da União Europeia (ETS, na sigla em inglês), o CBAM busca evitar o chamado "vazamento de carbono", situação em que empresas transferem a produção para países com regras climáticas menos rigorosas.
O mecanismo entrou em vigor no início deste ano e iguala o custo do carbono entre produtos fabricados no bloco e mercadorias importadas, exigindo que importadores adquiram certificados do CBAM pelo mesmo preço pago pelos produtores europeus pelas emissões de carbono.
Atualmente, o mecanismo cobre matérias-primas como alumínio, cimento, eletricidade e aço. A principal mudança aprovada amplia esse escopo para aproximadamente 180 produtos manufaturados considerados de alto risco de vazamento de carbono.
A lista inclui máquinas, ferragens, estruturas metálicas, componentes automotivos, eletrodomésticos e equipamentos de construção.
Segundo a proposta, a ampliação também aumenta o número de empresas de fora da União Europeia que precisarão calcular e reportar as emissões associadas aos produtos exportados para o bloco.
O texto aprovado também cria mecanismos de anticircunvenção para impedir que empresas contornem o CBAM por meio de pequenas alterações nos produtos.
Um dos exemplos citados é o processamento mínimo de uma barra de alumínio para enquadrá-la em um código tarifário diferente daquele abrangido pelo mecanismo.A Comissão de Meio Ambiente propõe endurecer as regras para mercadorias "levemente modificadas", de forma que esse tipo de processamento também seja considerado na aplicação do CBAM. O que é o mercado de carbono e por que ele pode alavancar a luta contra a crise climática
O texto, no entanto, não detalha como será feita a comprovação de que uma transformação decorre de um processo normal de fabricação, e não de uma tentativa de evasão.
Outra medida amplia os poderes da Comissão Europeia para desconsiderar a origem declarada de mercadorias quando identificar tentativas de burlar o mecanismo. Nesses casos, o imposto poderá ser calculado com base no país onde o produto foi efetivamente fabricado.
Os parlamentares também propõem criar regras específicas para importações realizadas por comércio eletrônico.
A Comissão de Meio Ambiente retirou da proposta a possibilidade de utilizar créditos de carbono gerados pelo Artigo 6 do Acordo de Paris para compensar obrigações no âmbito do CBAM. Segundo o texto, essa discussão deverá ocorrer durante a revisão do Sistema de Comércio de Emissões.
A posição aprovada servirá de base para a negociação do Parlamento Europeu sobre a reforma do mecanismo. A votação em plenário está prevista para setembro.
Além das mudanças no mecanismo de ajuste de carbono, a proposta também altera o Fundo Temporário de Descarbonização (TDF, na sigla em inglês), apresentado pela Comissão Europeia para apoiar empresas mais expostas ao aumento dos custos do carbono durante a transição.
A Comissão de Meio Ambiente propõe ampliar o alcance do fundo para incluir fabricantes de fertilizantes e empresas que utilizam esses insumos, incorporando produtos como ureia, nitrato de amônio e sulfato de amônio entre os beneficiários. O texto também antecipa o início do fundo para 2027, um ano antes da previsão original da Comissão Europeia.