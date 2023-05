Sustentabilidade é apontada como uma das carreiras em alta em 2023; veja como aproveitar 

Um estudo feito pela consultoria em recursos humanos e headhunter PageGroup apontou a sustentabilidade como uma das principais tendências em carreira para este ano – incluindo head de Sustentabilidade, diretor de ESG, gestor de projetos para carbono e eficiência e especialista em ESG –, considerando 14 setores diferentes.

O ESG aparece como critério de decisão entre consumidores e também entre os investidores, na hora de escolher em quais marcas apostar, de acordo com a plataforma de pesquisa de mercado Opinion Box, que vem mostrando essa tendência desde 2020. Nas bolsas de valores ao redor do mundo, inclusive na B3, a bolsa brasileira, os índices focados em empresas que se destacam em suas ações e prática ESG são cada vez mais frequentes.

Por esses e outros motivos, o mercado de trabalho está de olho em profissionais que saibam atuar nesse segmento e que possam agregar conhecimento sobre o tema às companhias, agregando valor e atraindo oportunidades. Confira algumas opções de instituições de ensino que oferecem cursos que podem ajudar quem quer seguir as tendências e construir uma carreira focada no ESG e que valem a pena colocar no currículo.

Opções de cursos pagos

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) tem algumas opções para quem quer seguir carreira ou se aperfeiçoar nessa área: O Sustentabilidade Corporativa, Regulação e Transparência em ESG é um curso rápido e online, para aprimorar os conhecimentos em sustentabilidade nas organizações; a Pós-Graduação em ESG e Sustentabilidade Corporativa é uma especialização de 11 meses, que visa o desenvolvimento de competências técnicas em sustentabilidade corporativa; e a Formação Executiva em ESG e Finanças Sustentáveis é um programa de 12 semanas para quem quer conhecer mais sobre a temática ESG.



A Exame Academy também possui cursos voltado para o conceito de ESG, um dos mais promissores mercados da atualidade. Para quem quer se iniciar nas práticas, termos e mercado, a indicação é a Introdução ao ESG (https://academy.exame.com/course/esg-introducao). Também há um preparatório para quem quer começar a investir e explorar a rentabilidade desse mercado em ESG: Investimentos (https://academy.exame.com/course/esg-investimentos).

A EXAME ainda tem um dos primeiros cursos de MBA (https://academy.exame.com/course/mba-executivo-de-impacto-esg) voltado exclusivamente para ESG, em parceria com o Ibmec, para quem quer se tornar um especialista apto a aplicar conceitos e ferramentas ESG na construção e gestão da sustentabilidade corporativa.

A FIA, uma das mais conceituadas escolas de negócios do mundo, oferece a pós-graduação em ESG - Gestão Responsável, para quem quer se tornar um especialista apto a aplicar conceitos e ferramentas ESG na construção e gestão da sustentabilidade corporativa. E o Senac disponibiliza o ESG na Prática para quem ainda está começando a entender sobre o tema e quer começar pelo básico.

Instituições com cursos gratuitos

Para quem quer adicionar o ESG ao currículo, mas sem fazer investimentos financeiros, também é possível ter acesso a cursos de renomadas instituições de ensino, de forma gratuita.

O Coursera tem opções de programas da Universidade do Colorado; da Erasmus University Rotterdam; da Universidade de Geneva; e da Universidade da Pensilvânia. Até a B3 disponibiliza um curso, o ESG: um novo jeito de investir, com especialistas de diversas áreas sanando dúvidas e trazendo curiosidades sobre o tema.

E a Organização das Nações Unidas (ONU) tem um programa sobre economia verde com um material completo para quem quer estudar ESG. São muitas as opções para incluir essas três valiosas letras no currículo e começar uma carreira que é tendência em todas as empresas ao redor do mundo para o futuro. Basta escolher e começar.