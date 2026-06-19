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Fase de grupos copa 2026

Brasil x Haiti: relembre o histórico 'Jogo da Paz' que mobilizou multidões em 2004

Realizado em Porto Príncipe, o Jogo da Paz mobilizou multidões e se tornou um marco para o país caribenho

Seleção do Haiti: partida em 2004 marcou relação entre os países (Foto: Arquivo CBF)

Seleção do Haiti: partida em 2004 marcou relação entre os países (Foto: Arquivo CBF)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 19 de junho de 2026 às 19h09.

Última atualização em 19 de junho de 2026 às 19h16.

Antes de Brasil e Haiti se enfrentarem pela Copa do Mundo de 2026, um capítulo especial une as duas seleções. Há pouco mais de duas décadas, os países estiveram frente a frente em uma partida que ficou conhecida como "Jogo da Paz", disputada em meio a um dos períodos mais delicados da história haitiana.

Realizado em agosto de 2004, o amistoso aconteceu poucos meses após uma crise política que mergulhou o Haiti em instabilidade e violência. Na época, o Brasil liderava a missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no país caribenho e utilizou o futebol como símbolo de aproximação.

Quando o Brasil parou Porto Príncipe

A Seleção Brasileira desembarcou em Porto Príncipe com alguns dos maiores nomes do futebol mundial, como Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Cafu e Roberto Carlos. O placar de 6 a 0 para o Brasil acabou ficando em segundo plano diante do ambiente que tomou conta da capital haitiana.

Milhares de pessoas foram às ruas para acompanhar a chegada da delegação brasileira, enquanto o estádio recebeu uma multidão que transformou a partida em um grande evento.

A presença da equipe pentacampeã mundial mobilizou o país e ofereceu um raro momento de celebração em um cenário bastante delicado.

O legado para o futebol haitiano

O impacto do "Jogo da Paz" não ficou restrito àquele dia em Porto Príncipe. O interesse pelo futebol cresceu no país nos anos seguintes, e o duelo passou a ser lembrado como uma fonte de inspiração para jovens atletas do país.

Mais de duas décadas depois, o reencontro entre Brasil e Haiti na Copa do Mundo carrega um simbolismo adicional. Quatro jogadores da atual seleção haitiana passaram pela Academia Pérolas Negras, projeto criado por brasileiros no país caribenho após a missão de paz liderada pelo Brasil.

O goleiro Josué Duverger, o lateral-direito Carlens Arcus, o meio-campista Danley Jean Jacques e o atacante Derrick Etienne tiveram passagem pela iniciativa da ONG Viva Rio, que utiliza o futebol como ferramenta de formação e inclusão social.

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