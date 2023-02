Schneider avança em ESG e é nova apoiadora institucional do Pacto Global da ONU no Brasil

A Schneider Electric, empresa de gerenciamento de automação e energia, se torna apoiadora institucional do Pacto Global da ONU no Brasil, isto é, tem o nível mais alto de engajamento com a organização e assume os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da “Ambição 2030”, estratégia composta por movimentos para acelerar as metas da Agenda 2030.

A empresa está seguindo, ao todo, seis dos sete movimentos: Salário Digno, +Água, Ambição Net Zero, Elas Lideram 2030, Transparência 100% e Mente em Foco. Pensando na remuneração digna, a Schneider já tem todos os funcionários recebendo o considerado digno por suas funções, de acordo com uma auditoria externa.

A pauta de Transparência 100%, que defende as instituições eficazes, responsáveis e transparentes em todos os níveis e está dentro do ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), também já está bem consolidada na Schneider. “Em agosto de 2022, desenvolvemos, junto com o Pacto Global e empresas parceiras, o treinamento Anticorrupção e Cadeia de Valor, com foco nas empresas de pequeno e médio porte, com a participação de 150 pessoas”, diz Marcos Matias, presidente da Schneider no Brasil.

O executivo ressalta que as iniciativas da ONU são importantes para as empresas, como a de sustentabilidade e direitos humanos, e devem ser acompanhadas de perto pelos líderes e C-levels. “Quando metas e ações concretas são bem estabelecidas na liderança, naturalmente, os bons exemplos vão se espalhando para toda a cadeia de colaboradores e parceiros com seriedade e responsabilidade, o que possibilita a evolução do mercado como um todo. Para 2023, planejamos muitas ações dentro da agenda ‘Ambição 2030’, que serão lideradas por colaboradores da Schneider, e estamos animados para implementar cada iniciativa”, conclui Matias.

LEIA TAMBÉM:

Assine a newsletter EXAME ESG, com os conteúdos mais relevantes sobre diversidade e sustentabilidade nos negócios