Netshoes celebra Semana do Esportista com descontos em diversos produtos; confira

No próximo domingo, 19 de fevereiro, é o Dia do Esportista e por isso, a Netshoes, maior e-commerce do setor no país, oferece uma semana inteira de descontos para quem é fã de esportes. Serão dezenas de produtos com ofertas exclusivas e mecânicas especiais para economizar. “Acreditamos que o esporte é para todos e para incentivar a prática, vamos oferecer preços baixos em todo o site”, Rafael Montalvão, diretor de marketing da Netshoes.

Durante esta terça-feira, 14, os itens de futebol estarão com 10% de desconto para pagamentos feitos via PIX. Na quarta-feira, 15, o cliente ganha 10% off na compra de dois ou mais produtos do setor infantil. Já na quinta-feira, os suplementos alimentares terão até 50% de desconto. Os clientes Netshoes ainda podem ganhar mais 15% de desconto na compra desses produtos ao utilizar o cupom: QUERO15.

Na sexta-feira, será liberado um cupom de 10% de desconto para compras de itens ligados ao verão, como shorts, bermudas, vestidos, sandálias e sungas. Na véspera do Dia do Esportista, será válida a dinâmica “compre um e leve mais um por apenas 10 reais”.

Finalmente, no dia 19, todas as modalidades esportivas estarão com até 50% de desconto, além de 15% off no cupom disponível na data.