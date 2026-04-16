Natura, Boticário e Mercado Livre lideram responsabilidade ESG nas empresas

A Natura não saiu do topo: pelo 12º ano consecutivo, a empresa de cosméticos encerrou o Ranking Merco Responsabilidade ESG como a companhia mais responsável do Brasil — levantamento que já entrou na sua décima segunda edição e monitora centenas de organizações em diferentes setores da economia.

O resultado foi divulgado — em primeira mão para a EXAME — pela Merco, consultoria internacional especializada em reputação corporativa. Na sequência da Natura, o Grupo Boticário manteve a vice-liderança pela segunda posição consecutiva, enquanto o Mercado Livre avançou uma posição em relação a 2025 e conquistou o terceiro lugar do pódio.

Para Gustavo Di Risio, diretor geral da Merco no Brasil, o panorama da edição atual aponta para algo além de um reconhecimento pontual. "O Ranking Responsabilidade ESG 2025 confirma que o amadurecimento desses pilares nas empresas brasileiras evolui de forma consistente", conta. "A agenda de responsabilidade e governança segue se consolidando como eixo central das estratégias de negócio no país."

Avanços na agenda ESG

Entre as principais movimentações do ranking, o Itaú Unibanco protagonizou um dos saltos mais expressivos do Top 10: pulou da 11ª para a 7ª posição. O Hospital Sírio-Libanês também chamou atenção ao escalar do 12º para o 8º lugar, consolidando a presença do setor de saúde num ranking historicamente dominado por empresas de consumo e varejo.

A Toyota subiu uma posição em relação ao ano anterior e aparece na 6ª colocação, fortalecendo a indústria automotiva no grupo das mais bem avaliadas. Já a Coca-Cola avançou quatro posições e fechou o Top 10 na décima colocação, ao lado de Magazine Luiza (9ª) e Ambev (4ª).

A Porto foi outra que chamou atenção pela ascensão: saltou da 25ª para a 11ª posição, a maior subida entre as empresas de seguros na história recente do levantamento.

Os três pilares do ESG

O ranking não se limita ao resultado geral — a Merco também avalia cada empresa separadamente nos três pilares que compõem a sigla ESG.

No eixo ambiental, que leva em conta gestão de recursos naturais, mitigação de impactos climáticos e inovação sustentável, a Natura lidera seguida por Grupo Boticário, Ambev, Nestlé e Suzano — esta última, empresa do setor de papel e celulose, aparece como destaque do segmento industrial.

No pilar social, que abrange relações trabalhistas, diversidade, atendimento ao consumidor e contribuição para comunidades, o Top 5 é formado por Natura, Grupo Boticário, Mercado Livre, Nestlé e Bradesco.

Já em governança corporativa — transparência, compliance e gestão de riscos — a Natura volta ao topo, seguida por Itaú Unibanco, Toyota, Ambev e Nestlé. A presença do banco e da montadora japonesa nessa dimensão específica reforça como a agenda de integridade corporativa transcendeu os setores tradicionalmente associados a ela.

Diversidade setorial marca a edição

O segmento alimentício aparece como o mais representado entre as cem empresas do ranking, com nove companhias listadas. Serviços financeiros, indústria automotiva e bens de consumo também figuram com destaque. Energia, bebidas, cosméticos, eletrônicos, farmacêutico e saúde completam o mapa setorial do levantamento.

Di Risio destacou que essa pluralidade é, em si, um indicador do avanço da agenda. "Cosméticos e varejo continuam entre os setores mais fortes, mas observamos companhias de serviços financeiros, tecnologia, indústria e telecomunicações disputando as primeiras posições", afirmou.

Como o ranking é feito

A metodologia da Merco parte das avaliações de executivos de alta direção de empresas com faturamento acima de R$ 200 milhões anuais, que elegem as organizações mais responsáveis em cada dimensão do ESG. A isso se somam as percepções de profissionais especializados em responsabilidade social, analistas financeiros, ONGs, sindicatos, associações de consumidores, jornalistas, representantes do governo e gestores de redes sociais.

O processo ainda incorpora indicadores de outros instrumentos da própria Merco — como o Merco Sociedade, o Merco Digital e o Merco Talento — além de dados objetivos fornecidos pelas empresas participantes.