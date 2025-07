Quem são os líderes em capacidade de energia solar no mundo?

A aplicação da energia solar fotovoltaica para produção de energia elétrica em grande escala evoluiu de maneira exponencial nos últimos dez anos, com redução de cerca de 80% nos custos devido a avanços tecnológicos e produção em massa.

Governos de diversos países incentivaram a energia solar com políticas de apoio, impulsionando investimentos. Como resultado, a capacidade solar mundial explodiu, ultrapassando 1.000 gigawatts (GW) de potência acumulada, ou seja, mais de 70 vezes a potência da usina hidrelétrica de Itaipu.

Essa rápida expansão, superando todas as demais fontes em novas adições anuais, transformou a solar fotovoltaica em uma tecnologia central na transição energética.

Top 10 empresas líderes em energia solar centralizada (utility scale)

Com o boom da energia solar, grandes empresas em diversos países acumularam vastos portfólios de usinas fotovoltaicas centralizadas. Abaixo listamos as dez maiores companhias do mundo em capacidade instalada de energia solar centralizada:

A State Power Investment Corporation (SPIC), uma gigante estatal de energia da China, é a maior proprietária de ativos solares do mundo, tendo superado a marca de 50 gigawatts instalados em 2022. Ela atua principalmente na China, mas tem presença em mais de 40 países A China Huaneng Group é outra estatal chinesa de eletricidade, com um parque solar global de mais de 30 GW instalados. Suas usinas concentram-se na China. A China Energy Investment Corporation (CHN Energy), também chinesa, com capacidade instalada entre 25GW e 30GW. A China Three Gorges New Energy (CTG) tem cerca de 20 GW de capacidade solar e é conhecida pelo maior projeto hidrelétrico do mundo, a usina de Three Gorges. A americana NextEra Energy tem a quinta posição, com cerca de 15 GW de solar instalada. A NextEra, controladora da Florida Power & Light, atua principalmente nos Estados Unidos, mas também em outros mercados. Na sexta posição está outra estatal chinesa, a China Huadian Corporation, com cerca de 10 GW de capacidade instalada. Na sétima posição aparece o grupo italiano Enel Green Power, com cerca de 10GW de solar espalhados em diversos continentes, incluindo parques de grande porte no Brasil, Estados Unidos, África do Sul e Austrália. Em oitavo lugar aparece a Adani Green Energy, maior empresa de solar da Índia, com cerca de 8 GW de capacidade em operação, e que começou a expandir para outros países. A estatal vietnamita de energia Vietnam Electricity (EVN), com cerca de 7 GW em parques solares centralizados, desponta na lista graças ao boom solar ocorrido no Vietnã em 2019–2020. Fechando o ranking aparece outra estatal chinesa, a China Datang Corporation, com cerca de 5 GW de capacidade.

O domínio chinês é marcante, refletindo o esforço da China em liderar a energia limpa.

O Brasil no contexto da energia solar

O Brasil protagonizou uma adoção tardia, porém acelerada da energia solar, fechando 2024 com cerca de 52 GW de capacidade solar instalada, somando geração centralizada (17GW) e distribuída (35GW). Esta expansão colocou o Brasil como um protagonista solar tanto em telhados quanto em grandes parques.