Capixaba se torna sócia de rede de cuidadores após liderar unidade com R$ 11 milhões em faturamento

“Vai dar certo”. A frase, aparentemente simples, impulsionou a capixaba Roberta Bellumat, que ao longo do tempo transformou coragem e persistência em alicerces para construir uma trajetória de sucesso no empreendedorismo. Formada em Farmácia/Bioquímica, com MBA em Gestão de Saúde, trabalhou por mais de 12 anos ao lado do pai, também farmacêutico, no laboratório de análises clínicas da família. Lá desenvolveu uma base sólida de gestão e viu de perto os desafios do mundo dos negócios. “Meu pai foi minha grande inspiração – aprendi muito com ele. Mas sou inquieta e sempre quis construir algo meu, deixar minha marca”, conta. Foi então que, por incentivo do marido, começou a olhar com atenção para o setor de cuidados em saúde para fazer a transição.

A aposta inicial foi ingressar no franchising. Dessa forma contaria com um modelo já estruturado e poderia focar na administração para impulsionar o crescimento da unidade. Ao pesquisar o mercado, em 2013, chegou à Padrão Enfermagem, especializada na intermediação de enfermeiros e cuidadores de idosos e crianças, atendendo tanto famílias quanto empresas. Durante dez anos, liderou a operação em Vitória (ES) até ser convidada, em 2023, a se tornar sócia da rede que, atualmente, conta com 42 unidades franqueadas e duas próprias, e mais de 20 mil profissionais na base. Em 2024, o faturamento ultrapassou R$ 11 milhões – 30% a mais do que a projeção inicial.

Pandemia, maternidade e resiliência

Para chegar ao patamar atual, no entanto, Roberta precisou lidar com desafios comuns do caminho: incertezas, decisões difíceis e tropeços. “O mais complicado foi aprender com meus erros – e eu errei muito”, diz. Porém, segundo ela, todos a fortaleceram e a prepararam para os passos seguintes. “Um deles foi confiar plenamente em uma funcionária e descobrir, depois, que ela estava usando o know-how da empresa e desviando clientes para benefício próprio”, conta. A empreendedora iniciou uma investigação interna, reuniu provas, montou um dossiê completo e conseguiu efetivar a demissão por justa causa. O episódio reforçou a importância de processos mais rigorosos de controle e monitoramento interno. “Aprendi também que confiança deve vir acompanhada de responsabilidade e supervisão.”

Outro momento desafiador veio durante a pandemia, quando teve seu filho (hoje com 5 anos). Além de precisar conciliar a maternidade com o trabalho, teve que adaptar o negócio ao cenário da época, marcado pelo isolamento social e o uso mais rígido de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs).

“Precisei desenvolver resiliência e humildade para recomeçar e coragem para ajustar o rumo quando necessário”, lembra. Ela ressalta, ainda, a importância de entender um pouco de todas as áreas de uma organização, como finanças, contabilidade, recursos humanos, jurídico, comercial e marketing. “Com foco, metas claras e organização, foi possível ter um resultado consistente em pouco tempo”, diz.

A virada para se tornar sócia

Durante o tempo que ficou à frente da unidade capixaba, Roberta sempre buscou ir além da execução, participando ativamente da construção de soluções e compartilhamento de aprendizados para crescer junto com a companhia. “Também foquei na excelência e padronização dos processos, e no bom relacionamento com todos”, explica.

Foi essa postura, aliada ao seu estilo de liderança – generoso e firme ao mesmo tempo –, que chamou atenção do fundador da rede, Rafael Schinoff. Para ela, o equilíbrio entre empatia e estratégia vem de um ponto fundamental: o propósito. “Quando isso está claro, as decisões passam pelo crivo da empatia sem perder o foco nos resultados. Ouvir a equipe, reconhecer o lado humano de cada colaborador, mas também ter metas claras e indicadores acompanhados de perto faz toda a diferença”, afirma.

O investimento em conhecimento por meio de cursos voltados a temas como gestão, finanças e liderança também foi essencial. “O empreendedor precisa estar preparado para tomar decisões com consciência. Virei sócia da franqueadora após 10 anos de dedicação”.

Inovação e suporte em todo Brasil para avançar

A chegada à sociedade foi acompanhada de uma nova etapa na carreira da farmacêutica, que não apenas assumiu a posição de diretora-executiva como passou a liderar movimentos estratégicos para acelerar o crescimento da marca. Um dos principais foi a criação da NetCare, empresa da qual é CEO, que oferece praticidade, agilidade e segurança a profissionais e empresas da área da saúde na cobrança de produtos e serviços. “A ideia foi trazer um diferencial competitivo por meio da inovação”, diz. Há, por exemplo, o split de pagamentos, que garante mais segurança e comodidade ao cliente, e uma ferramenta de gestão financeira.

Outras mudanças foram a reestruturação da rede, com foco na qualidade dos perfis de franqueados, buscando empreendedores mais alinhados aos valores e objetivos do negócio, e reforço na estrutura das unidades próprias para garantir cobertura nas regiões que ainda não possuem unidades franqueadas. Além disso, no início deste ano, foi lançado o livro “O dever de cuidar”, um guia para ajudar famílias e inspirar quem deseja atuar no cuidado humanizado.

Coragem para dar o primeiro passo

Às mulheres que sonham em empreender, mas têm medo, Roberta deixa um conselho: “O medo é natural, mas não pode te paralisar. Comece com o que você tem e onde está. Busque apoio, estude e crie conexões. É desafiador, mas profundamente transformador. Acredite no seu potencial e não espere o momento perfeito, pois raramente ele chega”, finaliza.