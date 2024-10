Philip Kauders, CEO da Courageous Land: "Brasil é Vale do Silício de soluções baseadas na natureza"

Quem são os cientistas, políticos e empreendedores que estão contribuindo para um mundo mais seguro, saudável e sustentável? A Bloomberg reconhece anualmente esse seleto grupo global e anuncia sua lista de Catalisadores. Em 2024, são 16 visionários de 13 países reconhecidos, sendo que dois lideram negócios brasileiros. Um deles é o americano Philip Kauders, CEO e cofundador da Courageous Land, empresa à frente de uma plataforma pioneira de agroflorestas que usa inteligência artificial para reflorestar paisagens degradadas e gerar créditos de carbono.

Natural de Nova York (EUA) e vivendo há 12 anos no Brasil, o empresário contou à EXAME que desde criança teve interesse em atuar com investimentos de impacto e no plantio de árvores. Em 2022, ele fundou o negócio junto com os experts em agricultura e florestas Gilberto Terra e Luiza Avelar, e então conseguiu unir os dois temas: restauração ambiental e produção sustentável.

"Nascemos com a missão de reverter as mudanças climáticas, enquanto criamos saúde e abundância para a vida na Terra. Sempre quis atuar em algo que ajudasse o mundo, mas que também fosse financeiramente sustentável, especialmente considerando as várias crises que enfrentamos hoje", disse Philip, em entrevista à EXAME.

A virada de chave foi quando percebeu uma interconexão entre clima, biodiversidade, eventos extremos, pobreza e o ciclo irregular da água, e entendeu que havia uma enorme oportunidade no país, onde 74% das emissões vêm de setores como o transporte e a produção de alimentos.

"O Brasil é o 'Vale do Silício' das soluções baseadas na natureza, e isso se deve ao fato de que as regiões com florestas tropicais conseguem capturar muito mais carbono", disse.

A Plataforma Agroforestry Intelligence surgiu para ajudar os proprietários de terras com a gestão agroflorestal, financiamento e venda de culturas e carbono. A empresa se responsabiliza por todo o processo: desde o planejamento até o financiamento, incluindo a gestão e assistência técnica. Por último, também cuida da comercialização dos créditos de carbono.

Na prática, o usuário consegue mostrar no mapa onde está localizada a terra, por meio de um "upload" do arquivo ou código do Cadastro Ambiental Rural (CAR). O primeiro diagnóstico é feito de forma remota. Em seguida, a ferramenta gera um relatório completo sobre o potencial agroflorestal, e o cliente escolhe quais serviços do cardápio da Courageous deseja contratar.

No decorrer das etapas, também há a coleta de dados em campo e, por fim, o plantio de mudas. No leque de financiamento, os principais investidores são aqueles que buscam soluções verdes em clima, biodiversidade e natureza, ou que procuram um retorno em ativos interessantes, explica Philip.

"Hoje, qualquer dono de terra ou companhia pode visualizar o potencial de uma área em segundos. A plataforma fornece informações sobre espécies indicadas, possibilidades de receita e irrigação. Antes, isso levava dois meses e custava cerca de 50 mil reais", destacou Philip.

Segundo o empreendedor, ao converter áreas degradadas ou subutilizadas em agroflorestas, que podem produzir café, madeira ou frutas, é possível gerar até 10 vezes mais renda. "É uma oportunidade não só ecológica, mas também de negócios", acrescentou.

Um dos diferenciais da plataforma é o uso de IA e tecnologias remotas. Philip conta que elas são uma oportunidade de ouro para reduzir custos, aumentar o acesso à informação, facilitar a tomada de decisões e escalar projetos com maior velocidade. "É exatamente o que o combate às mudanças climáticas precisa. Não apenas usamos IA, como também estamos desenvolvendo soluções para liderar essa frente."

E claro, ele não fez nada sozinho. Enquanto Philip uniu sua expertise em tecnologia e experiências em investimentos, Gilberto Terra e Luiza Avelar, combinaram a agricultura e florestas.

Atualmente, a Courageous Land atua somente no Brasil, com o objetivo de plantar mais de 100 mil hectares de agrofloresta nos próximos 10 anos. A empresa está em fase de expansão internacional, e há uma lista de espera de sete países interessados em trabalhar com a plataforma.

Em primeira mão para a EXAME, Philip também revelou um investimento avançado de 100 bilhões de dólares para expandir projetos agroflorestais no mundo, em parceria com diversos aliados. "Isso nos deixa muito animados e otimistas com o futuro."

O maior desafio, e também a maior oportunidade, é ter pessoas e profissionais treinados para atuar nessa nova economia verde, segundo ele. "É algo novo, mas ao mesmo tempo ancestral", frisou.

A Courageous Land também estará presente nos próximos dias na COP16 de biodiversidade na Colômbia, e Philip diz que há esperança de avanço. "Nós não estamos mais debatendo se deve ser feito algo. Estamos agora totalmente focados em participar das conferências, que precisam ser voltadas para a ação. Embora não acredite que estes grandes eventos resolvam todos os problemas, cada vez mais há empresas focadas em fazer parte da solução e surgem novas regulamentações", concluiu.