Pacto Global Brasil leva líderes brasileiros para debater sustentabilidade na ONU

O Pacto Global da ONU no Brasil promove, no sábado, 17, o SDGs in Brazil, evento que irá debater o avanço dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS, SDG em inglês) no país. O encontro de líderes brasileiros e estrangeiros acontecerá no Delegates Dining Room, dentro da Sede da ONU em Nova York, durante a semana da Assembleia Geral das Nações Unidas

Serão apresentadas e debatidas iniciativas de empresas e outros temas ligados à Agenda 2030, como clima, água, equidade de gênero, equidade racial, salário digno, saúde mental e anticorrupção. O evento, que será realizado das 8h às 20h (no horário de Nova York) contará com a presença de mais de 300 lideranças empresariais brasileiras, além de potenciais parceiros, investidores, fundações e personalidades nacionais e internacionais.

“Essa é uma oportunidade inédita para a troca de ideias e experiências entre os participantes do Pacto Global no Brasil e tantos agentes e influenciadores de diversos lugares do planeta, ao mesmo tempo em que o mundo poderá ver como o Brasil está engajado e comprometido com a aceleração da adoção da Agenda 2030”, afirma Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil.

Até o momento, estão confirmados os nomes de Luciano Huck, Celso Athayde (Favela Holding), Raj Sisodia (Capitalismo Consciente), Jacqueline Patterson (Chisholm Legacy Project), Martha e Richard Anker (Anker Research), Olajobi Makinwa (ONU), Sanda Ojiambo (Assistente do Secretário Geral, Diretora Executiva & CEO do Pacto Global) e Vincent Doumeizel (VP do Lloyd's Register), Cida Bento (CEERT), Ana Fontes (Rede Mulher Empreendedora a cientista ambiental Joan Rose, entre outros.

Confira a programação completa:

Apresentação Pacto Global da ONU no Brasil: Carlo Pereira, CEO do Pacto Global da ONU no Brasil, Sanda Ojiambo, Assistente do Secretário Geral, Diretora Executiva & CEO do Pacto Global da ONU, Camila Valverde, CCO do Pacto Global da ONU no Brasil, e Rodolfo Sirol, presidente do Conselho do Pacto Global da ONU

Painel Liderança: apresentação de Raj Sisodia, cofundador do movimento Capitalismo Consciente, e conversa com Solange Ribeiro, diretora-presidente adjunta da Neoenergia, Rachel Maia, CEO da RM Consulting

Painel Gênero: apresentação de Ana Fontes, fundadora da Rede Mulher Empreendedor, e conversa com Ann Rosemberg, da Woods, Isabel Del Priore, diretor de negócios da Animale, Júlio Campos, da Unilever, Paula Kovarsky, vice-presidente de Estratégia e Sustentabilidade da Raízen.

Painel Saúde Mental: apresentação de Maya Gabeira, surfista profissional, e conversa com Viviane Martins, CEO da Falconi, Patrícia Coimbra, VP de Sustentabilidade e Marketing da Sul-América, e Roberta Machado, CEO da InPress Porter Novelli

Painel Salário Digno: apresentação de Marta e Richard Anker, fundadores do Anker Living Wage and Living Income Research Institute, e conversa com Marcos Matias, CEO da Schneider, Suelma Rosa, diretora de Assuntos Corporativos e Sustentabilidade da Unilever, Denise Hills, diretora global de sustentabilidade da Natura, e Tulio Custódio, sócio da Inesplorato Painel Racial: apresentação Cida Bento, diretora do CEERT, e conversa Gilberto Costa, diretor executivo da J.P. Morgan e do Pact for Racial Equity, Derek Gordon, chief global de de diversidade, equidade e inclusão da Colgate, Kwami Alfama, CEO da Tereos, Fernanda Ribeiro, co-fundadora e CCO da Conta Black

Painel Anticorrupção: apresentação de Olajobi Akinwa, head de Transparência e Anticorrupção do Pacto Global da ONU, e conversa com Guilherme Lencastre, presidente do Conselho da Enel Brasil, Salvador Dahan, Diretor Executivo de Governança e Conformidade da Petrobras, e Cris Bartis (moderadora)

Painel Justiça Climática: apresentação de Jacqueline Patterson, fundadora da Chisholm Legacy Project, Yakuy Tupinambá, Indígena - Representante Celeo, Cristiano Texeira, CEO da Klabin, e Denise Saboya, diretora de finanças sustentáveis da Deloitte

Tema Favela: Celso Athayde, CEO do Favela Holding

Painel Água e Saneamento: apresentação de Joan Rose, Professora e Pesquisadora de Microbiologia da Água, e conversa com Radamés Casseb, CEO da AEGEA, David Canassa, diretor da Reserva Votorantim, Henrique Braun, presidente da Coca-Cola América Latina, e Jason Morrison, presidente do The Pacific Institute

Painel Finanças: apresentação de Marie Morice, da CFO Coalition, do Pacto Global da ONU, e conversa com Bruno Aranha, diretor socioambiental do BNDES, Jandaraci Araújo, CFO da 99 jobs, e José Pugas, sócio-diretor de ESG da JGP

Painel Clima descarbonização da operação: apresentação de Carlos Nobre, cientista, e conversa com Rafael Tello, head de sustentabilidade da Ampibar, John Rodgerson, CEO da Azul, Ricardo Carvalho, CEO da CBA, e Gabriella Dorlhiac, diretora executiva da ICC

Painel Sistemas Alimentares: apresentação de Vicent Doumeizel, do Lloyd's Register Foundation, e conversa com Knut Moestue, do Pacto Global da ONU na Noruega, Corrine Ricard, presidente da Mosaic, e Gabriel Azevedo, diretor de ESG do BID