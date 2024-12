Óleo lubrificante usado: como a Lwart combate um vilão da natureza pouco conhecido

O óleo lubrificante está presente em diversos equipamentos e veículos que utilizamos no dia a dia. Ele é essencial para o funcionamento de motores de automóveis, caminhões, motocicletas, máquinas industriais, tratores e geradores, ajudando na redução do atrito, no desgaste de equipamentos e no controle da temperatura.

O que poucas pessoas sabem é que, depois de usado, seu descarte correto é fundamental, já que o Óleo Lubrificante Usado (OLUC) pode contaminar solo, água e ar, representando uma grande ameaça ao meio ambiente.

Para se ter ideia, um único litro de OLUC pode contaminar até 1 milhão de litros de água. Além disso, a queima deste resíduo libera gases tóxicos na atmosfera, contribuindo para a poluição do ar e o agravamento do efeito estufa.

Diante de tal cenário, existe uma solução para que o óleo lubrificante usado seja transformado em um produto novo e sustentável, a fim de minimizar os impactos ambientais. Por meio de um processo chamado rerrefino, uma espécie de reciclagem do resíduo, o OLUC é transformado em óleo básico e ganha vida nova, voltando para a cadeia produtiva, funcionando especialmente como base para a produção de novos lubrificantes.

É neste contexto que a Lwart Soluções Ambientais, empresa com sede em Lençóis Paulista, no interior de São Paulo, realiza uma solução sustentável e infinita para acabar com o descarte inadequado de óleo lubrificante usado por meio do rerrefino. Só em 2023, a companhia impediu que mais de 222 milhões de litros de OLUC fossem descartados incorretamente na natureza.

“Nosso papel é coletar e transformar o OLUC em óleo básico de alta performance, o que contribui diretamente para a descarbonização das empresas, redução da extração de petróleo como matéria-prima e para o abastecimento do mercado nacional, sendo um exemplo de modelo de economia circular”, explica Marcelo Murad, diretor de Óleos Básicos na Lwart.

Ciclo sustentável e infinito

O executivo detalha que o processo de rerrefino utilizado pela Lwart é de resíduo zero e infinito, sendo chamado de ciclo sustentável e infinito do OLUC. Ele é dividido em cinco etapas:

Coleta legal: o OLUC é coletado em mais de 3.500 municípios brasileiros e transportado seguindo altos padrões de segurança e as melhores práticas de logística reversa. Rerrefino: o processo de rerrefino utilizado pela Lwart é resíduo zero, recuperando 75% do OLUC, transformando-o em óleo básico, o que torna a Lwart referência mundial em rendimento. Os 25% restantes do processo são transformados em coprodutos para outros setores. Óleo básico: o resultado deste processo é um óleo básico de alta qualidade e pureza, igual ou até superior ao produto de primeiro refino. Lubrificante formulado: este novo material vai para os principais produtores de lubrificantes, que o aditivam e o transformam novamente em lubrificante. De volta ao mercado: quando o processo é finalizado, o óleo retorna ao mercado em forma de produtos industriais, agrícolas, automotivos e elétricos. E, após o seu uso, retorna ao ciclo.

Vale destacar que a adoção de práticas mais responsáveis no descarte de resíduos é fundamental para minimizar os impactos ambientais e promover o desenvolvimento sustentável.

“Mesmo quem não tem um veículo, consome produtos e serviços que, ao longo da cadeia produtiva, passam por máquinas que usam óleo lubrificante. De certa forma, estamos todos inseridos nesta cadeia, por isso mesmo, este é um problema maior do que imaginamos. É nosso dever nos preocuparmos com o destino deste vilão que está escondido em nosso dia a dia”, destaca Murad, em conversa durante o podcast ESG de A a Z, da EXAME.

Para conferir a conversa completa, ouça o episódio a seguir: