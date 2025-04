JBS aumenta frota de caminhões elétricos em sete vezes e evita a emissão de 5,2 mil toneladas de CO2

Nos últimos três anos, a JBS multiplicou por sete vezes a sua frota de caminhões elétricos, evitando a emissão de mais de 5,2 mil toneladas de CO₂. O impacto dessa ação, divulgado com exclusividade para a EXAME, é significativo: o volume evitado de CO₂ equivale à absorção anual de 237 mil árvores adultas ou a 1.080 voltas ao redor do mundo em um carro.

A No Carbon, empresa da JBS especializada na locação de caminhões elétricos, atingiu nesse período um total de 281 veículos limpos. A frota atende as marcas Friboi e Seara em todas as regiões do Brasil e já percorreu mais de 12,5 milhões de quilômetros até o momento.

Para Armando Volpe, diretor comercial da No Carbon, a ampliação dessa frota impulsiona a estratégia de eficiência operacional, auxiliando também no compromisso da JBS com a sustentabilidade e no atingimento de metas de ESG. "Investir em soluções sustentáveis alia compromisso ambiental e eficiência, contribuindo para a redução de impactos e a otimização das operações", afirma.

Na JBS, a reciclagem plástica ganha novo fôlego com a expansão da Ambiental, de economia circular

Transporte descarbonizado

Volpe explica que, além de reduzir a emissão de gases poluentes, os caminhões elétricos oferecem uma eficiência energética superior: até 90% da energia disponível é aproveitada nesses veículos, comparado com os 30% de um veículo a diesel. Isso gera uma redução significativa no custo de abastecimento por quilômetro rodado.

Além disso, os veículos elétricos apresentam uma vantagem no que diz respeito à manutenção. Como possuem menos componentes que precisam ser substituídos — como filtros de ar, óleo e combustível, sistema de escapamento, correias, bico injetor e bomba de injeção —, as manutenções preventivas e corretivas se tornam mais rápidas, econômicas e menos frequentes.

Trump vs. China: tarifas de 125% podem reescrever o futuro da energia verde

De acordo com a companhia, os custos com manutenção na sua frota elétrica são sete vezes menores do que os caminhões tradicionais. Isso proporciona uma maior disponibilidade dos veículos e um aumento na produtividade da frota.

Alta de caminhões elétricos

Além disso, a No Carbon utiliza telemetria e sistemas de georreferenciamento para otimizar a logística da JBS, o que também resulta em ganhos em segurança e eficiência.

Trend ‘Ghibli’ do ChatGPT: consumo de energia equivale ao de uma cidade pequena, alerta MIT

Os benefícios econômicos e ambientais impactam a alta da eletrificação de frotas no país nos últimos anos. De acordo com uma pesquisa da consultoria Geotab, a adesão por veículos elétricos no Brasil cresceu 173% entre 2022 e 2023.