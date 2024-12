História e inovação: Tommy Hilfiger Watches renova coleção TH85

A Tommy Hilfiger Watches, renomada marca de relógios, renova em 2025 a coleção TH85, uma homenagem à história da empresa e à sua constante busca por inovação. O nome da coleção faz referência às iniciais da grife e ao ano de 1985, quando a primeira loja da Tommy Hilfiger foi inaugurada nos arredores de Nova York (EUA).

A família completa dos relógios TH85 estava presente no Watch Day, evento promovido pelo Grupo Movado, referência global na indústria relojoeira, e Vivara, marca conceituada no universo da joalheria, realizado. Realizado no último dia 10, em São Paulo, o evento contou com a presença do atleta Paulo André Camilo, embaixador da marca, e convidados especiais. Quem animou a pista foia DJ Carol Emmerick, além de um pocket show do cantor Zeeba.

Segundo o Grupo Movado, para 2025 a coleção destaca relógios automáticos e cronógrafos, além de um modelo feminino com cristais no mostrador, o TH85 Crystals.

Família TH85

Três modelos foram apresentados pela Tommy Hilfiger no Watch Day: novas cores do TH85 Automatic, TH85 Chrono e Crystals.

A estrela da família TH85 é o Automatic. Equipado com um movimento automático de alta precisão, o relógio funciona continuamente através dos movimentos naturais do pulso, eliminando a necessidade de troca de baterias – o que ressalta a combinação entre tradição e tecnologia buscada pela grife. Com isso, o TH85 Automatic oferece uma experiência única de precisão e elegância.

A linha TH85, como um todo, incorpora a sofisticação do estilo clássico americano, tão característico da Tommy Hilfiger, com um toque de complexidade. Os designs atemporais, os materiais de alta qualidade e a atenção aos detalhes garantem que cada peça da coleção seja um verdadeiro ícone de estilo.

O modelo Chrono oferece funcionalidades adicionais para os mais exigentes e celebra a herança com modernidade e um toque contemporâneo. Já com o TH85 Crystals, o primeiro modelo da linha especialmente desenvolvido para o público feminino, o visual mais sofisticado e a presença de cristais no mostrador elevam elegância do acessório.

A nova coleção TH85 da Tommy Hilfiger Watches é um convite para celebrar a história da marca e a paixão pela relojoaria. Todos os modelos são fabricados pelo Grupo Movado sob licença da Tommy Hilfiger. No Brasil, a Vivara é a parceira exclusiva na venda de relógios Tommy Hilfiger. A marca pode ser encontrada em todas as lojas da rede e no site.