Fábrica de mosquitos 'anti-dengue' em Campinas pode proteger 100 milhões de pessoas por ano; entenda

Uma megafábrica em Campinas (SP) vai ajudar no combate aos casos de dengue no Brasil, que estão em alta histórica desde o ano passado. A companhia Oxitec, focada no combate biológico de pragas, anunciou neste mês a maior biofábrica do mundo de mosquitos com a bactéria Wolbachia, uma proteção natural que impede a transmissão da doença.

Durante a reprodução, os mosquitos infectados transmitem a bactéria para as próximas gerações, o que reduz a propagação da dengue e outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como zika, chikungunya e febre-amarela.

A unidade poderá proteger até 100 milhões de pessoas por ano a partir da soltura desses mosquitos no Brasil e na América Latina. Até 2040, a Oxitec tem a meta de evitar a contaminação de até 1 bilhão de pessoas contra a dengue a partir da tecnologia, chamada de “Mosquito do Bem”.

Em nota, o CEO da companhia, Grey Fradsen, afirmou que a nova instalação representa um salto para tornar a tecnologia de mosquitos com Wolbachia mais acessível e econômica para os governos brasileiro e do mundo. “Estamos orgulhosos de ajudar a padronizar e dimensionar essa solução que salva vidas globalmente”, afirmou.

Natalia Ferreira, diretora-executiva da Oxitec no Brasil, contou que assim que a companhia conseguir a aprovação dos órgãos reguladores, começará a implantação no Brasil com o fornecimento de apoio às cidades de linha de frente da crise da dengue.

Mudanças climáticas e dengue

Com a intensificação dos efeitos das mudanças climáticas, ações de prevenção e combate ao vetor são ainda mais importantes. De acordo com um estudo da Universidade de Stanford, 19% dos casos de dengue ocorrem devido às mudanças climáticas.

O dado se explica pelo impacto do aumento das temperaturas e mudanças nos habitats naturais, que levam à migração dos mosquitos vetores para além das zonas tropicais e subtropicais. Atualmente, a dengue já se tornou uma doença endêmica em mais de 130 países.

As temperaturas entre 20°C e 29°C são as que mais favorecem a transmissão e a proliferação da dengue — o que explica o aumento dos casos durante o ano de 2024, considerado o mais quente da história em todo o mundo. Dados do Ministério da Saúde indicam que, no último ano, o país registrou quase 6,5 milhões de casos prováveis da doença, com 5.972 mortes em decorrência dos sintomas.