Natura inaugura fábrica de embalagens sustentáveis no Pará

A Natura acaba de inaugurar uma fábrica de embalagens sustentáveis no Pará, com foco no uso de materiais recicláveis e redução do desperdício.

Em parceria com a empresa gaúcha Box Print, a unidade batizada de 'Ecoprint' está instalada no Ecoparque, complexo industrial da multinacional em Benevides (PA), e deve produzir entre 5 e 7 milhões de cartuchos de sabonetes por ano .

O projeto amplia as iniciativas de economia circular da gigante de cosméticos no estado, onde o Brasil irá sediar pela primeira vez a Conferência de Mudanças Climáticas da ONU (COP30) em novembro desde ano.

Segundo a Natura, reforça seu compromisso em unir esforços em prol da regeneração climática, social e ambiental por meio de seu modelo de negócios, especialmente na região amazônica.

Simbiose industrial

A nova fábrica vai operar em um modelo de "simbiose industrial", conceito em que diferentes companhias compartilham recursos e reaproveitam resíduos na produção. O propósito da parceria é estabelecer uma cadeia produtiva integrada e sustentável , em que os insumos descartados por uma empresa são reutilizados por outra e reduzem o impacto ambiental.

Atualmente, 94% da demanda de sabonetes da Natura e Avon é atendida pelo Ecoparque , que produziu 505 milhões de unidades em 2023. Nos últimos dez anos, foram mais de 3,2 bilhões de unidades.

O complexo reúne todas as etapas de fabricação, incluindo o manejo sustentável de óleos vegetais fornecidos por comunidades amazônicas e a finalização dos produtos com insumos da sociobiodiversidade.

A Box Print é a segunda empresa a integrar o Ecoparque, seguindo os passos da alemã Symrise, que desde 2015 opera uma fábrica de manteigas e óleos essenciais no local. A Ecoprint, além do foco em inovação verde, utilizará 100% de mão de obra local , recrutada com apoio do banco de talentos da prefeitura de Benevides.

Natura quer atrair novas indústrias para a Amazônia

Para a Natura, a chegada da Box Print ao Ecoparque pode incentivar a instalação de novas indústrias na região amazônica. “O mais interessante é que não há contrato de exclusividade, e eles poderão atender outras empresas no Pará”, afirmou em nota o vice-presidente de Operações e Logística da companhia, Josie Peressinoto Romero.

A gaúcha Box Print também vê na iniciativa uma oportunidade estratégica. “Ter uma operação no Pará é um marco não apenas logístico, mas também em nossa caminhada ESG. Queremos gerar impacto socioeconômico positivo na região”, complementou André Schmitt, CFO da empresa.

Um dos investimentos também será no desenvolvimento técnico e profissional de talentos locais, fortalecendo a economia regional.