Mercado financeiro busca profissionais que vão além dos balanços; veja o que desenvolver

Interpretar demonstrativos financeiros, acompanhar indicadores e entender resultados continuam sendo conhecimentos fundamentais para quem trabalha com finanças. Mas as exigências do mercado vão além do domínio técnico: empresas também procuram profissionais capazes de transformar números em decisões, identificar riscos e compreender os impactos financeiros das estratégias de negócio.

Uma pesquisa da Robert Half, divulgada em fevereiro de 2026, mostra essa mudança. Entre 100 gestores de contratação das áreas financeira e contábil entrevistados no Brasil, 58% apontaram Planejamento e Análise Financeira (FP&A) como uma das áreas com maior demanda por profissionais no primeiro semestre do ano.

O levantamento também identificou habilidades técnicas valorizadas pelas empresas. Nas grandes organizações, o uso de agentes de inteligência artificial foi citado por 61% dos gestores, seguido por soluções de IA generativa (58%) e Excel avançado (57%).

O cenário indica que a formação dos profissionais precisa combinar conhecimentos financeiros tradicionais com competências analíticas, tecnológicas e estratégicas.

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Quais competências vão além da análise de balanços?

A leitura de balanços permite avaliar a situação patrimonial, financeira e econômica de uma organização. Entretanto, para contribuir com decisões de negócio, o profissional precisa relacionar essas informações a outros fatores, como condições de mercado, custos operacionais, investimentos e perspectivas de crescimento.

Nesse contexto, algumas competências ganham espaço na rotina das equipes financeiras.

1. Visão estratégica e entendimento do negócio

O conhecimento técnico permite identificar resultados e acompanhar indicadores. Já a visão estratégica ajuda a compreender o que esses números representam para a empresa.

Isso envolve entender o funcionamento de diferentes áreas, avaliar a viabilidade de projetos, identificar oportunidades de redução de custos e participar do planejamento de longo prazo.

Profissionais de FP&A, por exemplo, precisam conectar informações financeiras ao desempenho operacional para apoiar decisões de gestores e lideranças.

2. Análise de dados e capacidade de previsão

A capacidade de trabalhar com dados também ganhou importância nas áreas financeiras. Além de organizar informações históricas, profissionais precisam identificar tendências, construir cenários e estimar possíveis resultados.

Ferramentas de análise de dados, Excel avançado e sistemas de planejamento financeiro ajudam nesse processo. O conhecimento de indicadores e modelos de projeção permite avaliar diferentes possibilidades antes de uma decisão.

Um relatório publicado em julho de 2026 pela ACCA, em parceria com a CA ANZ, identificou lacunas em competências como análise preditiva, governança de dados e inteligência artificial entre profissionais de finanças.

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3. Comunicação e capacidade de negociação

Outra competência importante é traduzir informações técnicas para públicos que não trabalham diretamente com números.

Um profissional pode identificar um risco financeiro ou uma oportunidade de investimento, mas precisa apresentar os resultados de forma clara para que gestores de outras áreas compreendam suas implicações.

O relacionamento com diferentes equipes, a capacidade de negociação e a comunicação de recomendações também fazem parte dessa atuação.

Uma pesquisa do CFA Institute, divulgada em julho de 2026, identificou comunicação, colaboração e trabalho em equipe como as principais lacunas de habilidades entre novos profissionais que ingressam no setor financeiro. O levantamento ouviu 500 profissionais em cargos de gestão.

4. Conhecimento em tecnologia e inteligência artificial

A familiaridade com ferramentas digitais também passou a integrar as competências esperadas em diferentes funções financeiras.

Soluções de inteligência artificial podem apoiar atividades como organização de informações, elaboração de relatórios e identificação de padrões. No entanto, o uso dessas ferramentas exige capacidade de verificar resultados, avaliar a qualidade dos dados e identificar possíveis inconsistências.

O relatório da ACCA e da CA ANZ também destaca o pensamento crítico e a validação de informações geradas por IA como competências necessárias para reduzir riscos e melhorar a qualidade das análises.

Como desenvolver uma formação mais completa em finanças?

O desenvolvimento profissional na área financeira envolve tanto o aprofundamento técnico quanto a compreensão de como diferentes áreas de uma organização se relacionam.

Conhecimentos em planejamento financeiro, gestão de riscos, investimentos, controladoria e análise de dados podem ampliar as possibilidades de atuação. A formação em gestão também ajuda a conectar indicadores financeiros às decisões estratégicas e aos objetivos de negócio.

Nesse contexto, MBAs podem ser caminhos para aprofundar conhecimentos, desenvolver uma visão integrada das organizações e ampliar o repertório necessário para assumir responsabilidades mais complexas.

A escolha da formação depende dos objetivos de carreira e da área em que o profissional pretende atuar, seja mercado financeiro, finanças corporativas, planejamento ou gestão.

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