ESG

COPMelhores do ESGEXAME PluralSaneamentoAmazôniaAttest ESGEnergias Renováveis

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

Falta 'coragem política' para impulsionar economia verde, diz chefe da ONU

António Guterres afirmou que o mundo falhou em conter o aquecimento global abaixo de 1,5°C

António Guterres: secretário-geral da ONU discursou durante a Cúpula dos Líderes na COP30 em novembro de 2025. (Wagner Meier/Getty Images)

António Guterres: secretário-geral da ONU discursou durante a Cúpula dos Líderes na COP30 em novembro de 2025. (Wagner Meier/Getty Images)

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 12h48.

António Guterres, secretário-geral da ONU, afirmou que o mundo falhou em conter o aquecimento global abaixo de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais. A fala ocorreu durante a Cúpula dos Líderes, na COP30, em Belém do Pará nesta quinta-feira, 6.

De acordo com ele, o resultado seria uma "falha moral" e acusou governos e empresas de continuarem reféns dos interesses ligados à produção de combustível fóssil.

“Os combustíveis fósseis ainda recebem enormes subsídios públicos, gastando bilhões em lobby, enganando o público e impedindo o progresso”, afirmou Guterres no discurso de abertura do evento.

O secretário-geral disse que a insistência nos modelos de energia feitos com petróleo, gás e carvão é "autodestrutiva" para a humanidade e para as próprias economias.

“Cada dólar destinado a subsidiar combustíveis fósseis é um dólar desviado de nossa saúde e de nosso futuro comum”, disse.

Falta 'coragem política'

Guterres afirmou que o principal obstáculo não é a falta de tecnologia, levando em conta que já existem soluções para impulsionar uma economia verde, mas a falta de “coragem política”.

“Muitas empresas estão obtendo lucros recordes com a devastação climática. Muitos líderes continuam reféns dos interesses dos combustíveis fósseis”, afirmou durante o discurso.

O secretário-geral da ONU relembrou a COP28, em Dubai, quando os países se comprometeram a iniciar uma transição que pudesse facilitar o abandono gradual da utilização dos combustíveis fósseis.

yt thumbnail
Acompanhe tudo sobre:COP30ONUBelém

Mais de ESG

Financiamento para transição energética ultrapassou US$ 2 tri em 2024

O que esperar da COP30: começa Cúpula de Líderes em Belém

Investimento de US$ 100 milhões mira corte de emissões de metano via satélite

Startup re.green leva prêmio ambiental mais prestigiado do mundo

Mais na Exame

Mercados

Essas ações bateram recorde histórico junto com o Ibovespa: veja quais

Mundo

Nancy Pelosi, 1ª mulher a presidir Câmara dos EUA, anuncia aposentadoria

ESG

Financiamento para transição energética ultrapassou US$ 2 tri em 2024

Marketing

FSB Holding compra a Calia e reforça aposta no mercado publicitário