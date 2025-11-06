Falta 'coragem política' para impulsionar economia verde, diz chefe da ONU

António Guterres, secretário-geral da ONU, afirmou que o mundo falhou em conter o aquecimento global abaixo de 1,5°C em relação aos níveis pré-industriais. A fala ocorreu durante a Cúpula dos Líderes, na COP30, em Belém do Pará nesta quinta-feira, 6.

De acordo com ele, o resultado seria uma "falha moral" e acusou governos e empresas de continuarem reféns dos interesses ligados à produção de combustível fóssil.

“Os combustíveis fósseis ainda recebem enormes subsídios públicos, gastando bilhões em lobby, enganando o público e impedindo o progresso”, afirmou Guterres no discurso de abertura do evento.

O secretário-geral disse que a insistência nos modelos de energia feitos com petróleo, gás e carvão é "autodestrutiva" para a humanidade e para as próprias economias.

“Cada dólar destinado a subsidiar combustíveis fósseis é um dólar desviado de nossa saúde e de nosso futuro comum”, disse.

Falta 'coragem política'

Guterres afirmou que o principal obstáculo não é a falta de tecnologia, levando em conta que já existem soluções para impulsionar uma economia verde, mas a falta de “coragem política”.

“Muitas empresas estão obtendo lucros recordes com a devastação climática. Muitos líderes continuam reféns dos interesses dos combustíveis fósseis”, afirmou durante o discurso.

O secretário-geral da ONU relembrou a COP28, em Dubai, quando os países se comprometeram a iniciar uma transição que pudesse facilitar o abandono gradual da utilização dos combustíveis fósseis.