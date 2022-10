Em parceria com a TIM, aplicativo oferece 80 mil vagas afirmativas para mulheres

A plataforma Mulheres Positivas (MP) firmou uma parceria com a TIM para potencializar o oferecimento de oportunidades no mercado de trabalho e o alcance do aplicativo, que busca promover o desenvolvimento pessoal e profissional por meio de conteúdos multiplataforma. A parceria trouxe 120 empresas para o projeto.

As vagas, da plataforma que atua no Brasil, na Colômbia, Estados Unidos, México e Itália, atendem o todo o território nacional e trazem oportunidades em diversos setores para diferentes níveis de escolaridade e faixas salariais. A plataforma conta com mais de 200 cursos de capacitação, o aplicativo tem como enfoque principal o crescimento na carreira por parte das mulheres. O download e acesso aos conteúdos é gratuito e clientes da TIM navegam na plataforma sem consumir seu pacote de dados.

“É muito importante alimentarmos vagas na plataforma com frequência e nossos parceiros nos ajudam com isso. Nossos maiores aliados são a TIM e a Infojobs, sem eles nada teria sido possível”, afirmou a criadora da plataforma e empreendedora, Fabi Saad.

Ter um aplicativo que ofereça esse volume de vagas afirmativas reforça o compromisso com a causa, segundo o head de operações do Mulheres Positivas, Cenerli Alexandre. “Ações concretas em prol das mulheres é o que caracteriza nosso DNA e direciona nossas ações diariamente no Mulheres Positivas”, complementa Alexandre.

Criação da mentoria

Como resultado da entrada da operadora no projeto, também foi criada a chamada mentoria intercompany, que foca no desenvolvimento de carreira das mulheres e empresas participantes. Essa iniciativa é uma parceria com a CMi Business Transformation e a Top2You, que já contou com 77 mentores e 146 mentoradas de 17 empresas distintas.

“As brasileiras estão enfrentando um cenário de agravamento das desigualdades sociais e de gênero e nos orgulhamos de liderar um movimento que busca ampliar a empregabilidade das mulheres, utilizando nosso DNA de inovação e transformação digital”, comenta Maria Antonietta Russo, VP de pessoas, processos e organização da TIM.

